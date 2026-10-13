Bir ilanın bedeli: hesaplarını veren genç 97 dosya ve 4 milyon lira zararla mücadele ediyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Nejat Yazıcı, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin e-ticaret vaadiyle banka hesaplarını kullandırma teklifini kabul ettikten sonra hukuki ve mali bir kabusun içine düştü. Yazıcı hakkında açılan davalar nedeniyle toplam 97 dosya ile karşı karşıya kalındı; süreç boyunca ailesiyle birlikte mağdurların zararlarını karşılamak için yaklaşık 4 milyon lira harcadıklarını belirtti.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre Yazıcı, 2022 yılında sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişilere, borçları nedeniyle 1 Temmuz 2022 tarihinde hesaplarını İstanbul'da elden teslim etti. Kendisine ödeme yapılmayınca 22 Temmuz'da bankalara giderek hesapları kapattırdı. Daha sonra malulen emekli maaşını çekmeye çalıştığında hesapların dolandırıcılık soruşturması kapsamında bloke edildiğini öğrendi.

Yazıcı, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve zamanla adına davalar açılmaya başlandığını aktardı. Savunmasında, şüphelilerin kısa bir sürede "17 gün içinde onlarca kişiyi dolandırdıklarını" söylediğini ve süreç boyunca sık sık karakola gidip ifade verdiğini anlattı. Hakkında açılan dosyaların bir kısmında yargılama sürerken, neticelenen 17 dosyadan 11'inde infaz aşamasında bozma kararı, diğer 6'sında ise ret kararı verildi.

Ailenin yükü ve talepleri:

Yaklaşık 30 ay cezaevinde kalan Yazıcı, ailesinin desteğiyle mağdurların zararlarını ödediklerini; bu süreçte kız kardeşinin ve babasının kredi çektiğini, avukat giderleri olduğun ve ciddi maddi kayıpları bulunduğunu söyledi. "Ben yandım, başkası yanmasın" diyerek gençleri hesaplarını ve IBAN bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmamaları konusunda uyardı.

Baba Bülent Yazıcı ise oğlunun yaklaşık 3 yıl cezaevinde kaldığını, sosyal medya bağlantıları sonucu hesap kartlarının yanlış ellere geçtiğini ve davaların peşinden koşarken büyük maddi sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Baba Yazıcı, "Türkiye genelinde mağdurların borçlarını ödedim" ifadelerini kullanarak hukuk ve kolluk kuvvetlerinden bu tür çetelerin yakalanmasına yönelik tepki gösterdi. Ayrıca avukat ücretlerinin yüksekliğine dikkat çekti ve çözüm beklentisini dile getirdi.

Yazıcı, malulen emekli olduğunu ve bir iş kazası geçirdiğini de belirtti. Sürecin onu işinden ettiğini, ceza miktarının yasadan faydalanarak azaldığını ancak kalan cezaların da düşmesini talep ettiğini söyledi: "45 yıla yakın cezam vardı, 17 yıla düştü. Kalan cezalarımın da düşmesini istiyorum."

Olay, dijital platformlarda hesap paylaşımının risklerini yeniden gündeme getirirken uzmanların ve mağdurların uyarıları doğrultusunda hesap bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmama konusunda toplum genelinde farkındalık oluşturuyor. Yazıcı ve ailesinin hukuki süreci ve talepleri devam ediyor.

GEBZE İLÇESİNDE BANKA HESAPLARINI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KULLANDIRAN 30 YAŞINDAKİ NEJAT YAZICI, HESAPLARININ DOLANDIRICILIK OLAYLARINDA KULLANILMASI NEDENİYLE 97 DOSYAYLA KARŞI KARŞIYA KALDI.