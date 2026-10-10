Bir sivil miras: İlim Yayma Cemiyeti 75 yılda ümmetin ve insanlığın hizmetinde

İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşması İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi

İlim Yayma Cemiyeti’nin "75. Yıl Buluşması" programı İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, kamu ve sivil toplum temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Etkinlik mehteran gösterisi, Kur'an tilaveti ve cemiyetin kurucu genel başkanlarının yer aldığı tanıtım filmiyle başladı.

Programın ana vurguları:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşmasında İlim Yayma Cemiyeti'nin Türkiye tarihindeki yerini ve sivil toplum açısından taşıdığı önemi öne çıkardı. Kurtulmuş, cemiyetin bugüne gelmesindeki en önemli unsurun kelimenin tam anlamıyla sivil bir yapı olarak varlığını sürdürmesi olduğunu belirtti. Zor dönemlerde bile bu sivil kimliğin korunduğunu, bunun cemiyet için güvenin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, cemiyetin toplumun geniş kesimlerini, özellikle muhafazakâr kitleleri temsil eden bir kuruluş olduğunu ve bu nedenle toplum nezdinde büyük bir güven halkası oluşturduğunu söyledi. Konuşmasında cemiyetin geçmişte zorluklar içinde yürüttüğü faaliyetlerin bugün getirdiği toplumsal katkılara dikkat çekildi.

Kurucuların fedakârlığı ve toplumsal etkisi:

Meclis Başkanı, İlim Yayma Cemiyeti'ni kuranların kıt imkânlarla, samimi gayretler ve fedakârlıkla hareket eden insanlar olduğunu anlattı. Kurtulmuş, kurucuların vakıf kişiliğine vurgu yaparak vakitlerini, fikirlerini veya maddi imkânlarını bu davaya vakfettiklerini söyledi. Babasından hatırladığı bir anıyla kurucuların adanmışlığını kişisel bir çerçevede örneklendirdi ve cemiyetin birçok faaliyetinin imam hatip okullarıyla bağlantılı olduğunu aktardı.

Kurtulmuş, cemiyetin hedeflerinden birinin Anadolu'nun yoksul ve fakir kesimlerinin eğitime erişimini sağlamak ve dini-hayri faaliyetlerin önünü açmak olduğunu hatırlattı. Bu hedeflerin, zaman içinde avukat, doktor, milletvekili, bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı gibi farklı mevkilerde görev yapan nitelikli nesiller yetiştirilmesine katkı verdiğini söyledi.

Konuşmanın önemli bir bölümünde Kurtulmuş, cemiyetin zor koşullarda bile "fetih rüyalarını görebilen" bir topluluk olarak büyük işler başardığını, bu başarıda ihlas, dayanışma ve cesaretin rolünü vurguladı.

Gelecek sorumlulukları ve uluslararası bakış:

Kurtulmuş, İlim Yayma Cemiyeti'nin yalnızca Türkiye'nin değil, "ümmetin cemiyeti, insanlığın cemiyeti" olduğunu belirterek cemiyetin faaliyetlerinin insanlığa hayırlı olmasını temenni etti. Bugün varlık içinde olunduğu ancak sınavların ve sorumlulukların daha da büyük olduğuna dikkat çekti; önümüzdeki nesillerde bu sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşma, cemiyetin tarihine ve kurucuların fedakârlıklarına dair anekdotlarla zenginleştirildi ve katılımcılara bir ikaz niteliğinde geleceğe dönük çalışmaların önemine vurgu yapıldı. Program, konuşmaların ardından devam eden etkinliklerle sürdü.

İlim Yayma Cemiyetinin 75 yılındaki bu buluşma, hem geçmişin mirasını hem de geleceğe dair beklentileri aynı zeminde tartışmaya açan bir duruş sergiledi; sivil bir köken, geniş toplumsal güven ve ulvi amaçların bir araya geldiği vurgulandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "İlim Yayma Cemiyeti sadece Türkiye'nin cemiyeti değil, İlim Yayma Cemiyeti ümmetin cemiyetidir, insanlığın cemiyetidir’’