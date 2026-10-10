Birlik çağrısı: yeni parti Bursa'da kimseyi ötelemeyecek

Yeni Parti Bursa'da kongre öncesi mesajlar

Yeni Parti Bursa Kurucu İl Başkanı ve İl Başkan Adayı Nihat Yeşiltaş, il kongresi öncesi Osmangazi İlçe Üye Toplantısı'nda partinin hedef ve önceliklerini anlattı. 18 Ekim'de gerçekleştirilecek Yeni Parti İl Kongresi Önseçimi öncesinde üyelerle buluşan Yeşiltaş, Bursa'da sağladıkları birlik iradesinden söz ederek geçmişteki çekişmelerin üstesinden geldiklerini belirtti.

Bursa'ya sosyal demokrat belediyecilik vizyonu

Yeşiltaş, toplantıda Bursa'yı sosyal demokrat belediyecilikle tanıştırmak zorunda olduklarını ifade etti. Partideki ayrışmalar ve kırgınlıkları bire bir gidermeye çalıştığını; bugüne kadar ayrışmış olan herkesle görüştüğünü anlattı. Bu süreçte elde edilen birlik sayesinde 47 yıl sonra Bursa'yı kazandıklarını vurguladı ve bunun kendisi için en büyük miras olacağını söyledi.

Partinin kuruluşu ve taban seçkileri

Yeşiltaş, partinin kuruluş sürecinde Genel Başkan Özgür Özel'in mutlak butlan kararı sonrası Türkiye'yi gezdiklerini ve halkın yeni bir parti talep ettiğini aktardı. Buna göre Yeni Parti, esnaf, çiftçi, emekli, emekçi, öğrenci, kadın ve gençlerin kurduğu bir yapı olarak tanımlandı. Yeşiltaş, farklı siyasi geçmişlere sahip kişilerin partide yer alabildiğini ve toplumsal muhalefete öncülük ettiklerini vurguladı.

Atatürk'ün ilkeleri ve yeni oluşum

Yeni katılımlarla birlikte partinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini, ilkelerini ve altı okun ruhunu taşıdığını belirten Yeşiltaş, parti binalarının kimin elinde olduğunun önemli olmadığını; esas olanın bu ilkeleri yaşatmak olduğunu söyledi. Bugünkü oluşumun Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti ileriye taşımaya yemin etmiş bir devamı olduğunu ifade etti.

Sandık güvenliği ve örgütlenme

Sandık güvenliğinin öncelikleri olduğunu söyleyen Yeşiltaş, örgüt olarak güçlü bir hazırlık yaptıklarını aktardı. Görevli ekipler, okul sorumluları ve hukukçularla birlikte oluşturdukları yapının merkezinde 16 bin kişilik bir sandık görevlisi ordusu olduğunu belirtti. Yeşiltaş, Bir tek oyumuzu bile çaldırmadık. Bir tek oyumuzu bile heba etmedik. sözleriyle sorumluluk vurgusu yaptı.

Gözetim ve dijital altyapı hazırlıkları

Yeşiltaş, Yeni Parti'nin sandık görevlisi verememesi durumunda diğer siyasi partilerle il başkanları düzeyinde görüşmeler yürüttüklerini ve bu partiler üzerinden görevlendirme yapabileceklerini söyledi. Ancak her sandıkta iki müşahit bulundurma hedefiyle bir altyapı kurduklarını, dijital hazırlıkların sürdüğünü ve oyların korunması için gerekli tedbirlerin alındığını anlattı.

Konuşmasında birlik, mücadele ve dayanışma vurgusu yapan Yeşiltaş, partide sorumluluk alıp zorluklara göğüs gerenlerle, cezaevine girme endişesiyle geri adım atanları karşılaştırdı. O insanları unutmayacağız, unutturmayacağız diyerek bedel ödemeyi göze alanların tarihe kahraman olarak geçeceğini savundu.

YENİ PARTİ BURSA KURUCU İL BAŞKANI VE İL BAŞKAN ADAYI NİHAT YEŞİLTAŞ, İL KONGRESİ ÖNCESİ SEÇİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA OSMANGAZİ İLÇE ÜYE TOPLANTISI'NDA KONUŞTU. KONUŞMASINDA YENİ PARTİ'Yİ HALKIN KURDUĞUNU HATIRLATAN YEŞİLTAŞ KİMSENİN ÖTEKİLEŞTİRİLMEYECEĞİNİ, KİMSENİN GERİDE BIRAKILMADAN İKTİDAR OLUNACAĞINI SÖYLEDİ.