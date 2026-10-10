Iğdır FK'den kırmızı kart gölgesinde 2-1'lik galibiyet

maç özeti:

Trendyol 1. Lig 9. haftasında Iğdır FK ile Batman Petrolspor arasındaki mücadele, Keçiören Aktepe Stadı'nda oynandı ve ev sahibi ekip 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Maçın erken bölümünde Giovanni Crociata'nın serbest vuruştan attığı golle Iğdır FK öne geçti.

Karşılaşmanın 23. dakikasında orta alanda Felix Afena-Gyan'a yapılan müdahale sonrası Batman Petrolspor'dan Mücahit Albayrak doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve konuk takım sakatlanan savunma dengesini toparlamakta zorlandı. Iğdır FK, 35. dakikada Serdar Gürler'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Konuk ekibin tepkisi 45+1'de Metehan Mert'in serbest vuruştan attığı golle geldi ve ilk yarı 2-1 tamamlandı.

kadrolar ve değişiklikler:

Iğdır FK sahaya Jakup Szumski, Soner Gönül, Loic Kouagba, Alim Öztürk, Serkan Asan; Giovanni Crociata, Doğan Erdoğan, Gökcan Kaya, Serdar Gürler, Arda Çolak ve Felix Afena-Gyan on biriyle çıktı. Teknik direktör Kenan Koçak ikinci yarıda Leon Çalışkan ve daha sonra Moustapha Camara ile değişiklikler yaptı.

Batman Petrolspor kadrosunda ise kalede Çağlar Şahin Akbaba, savunmada Mücahit Albayrak, Matheus Doria; orta sahada Metehan Mert, Omar Imeri; hücum hattında Mickael Biron, Buğra Çağıran ve Jin-ho Jo gibi isimler yer aldı. Teknik direktör Selçuk Şahin, ikinci yarıda Oğuz Gürbulak, Pedrinho ve David Kaiki gibi oyuncu değişikliklerine başvurdu.

kartlar, hakemler ve maçın kilit anları:

Hakem triosu İbrahim Güner, Cem Özbay ve Anıl Çiftçi mücadeleyi yönetti. Maçın dönüm noktası 23. dakikadaki direkt kırmızı karttı; bu karar Batman Petrolspor'u sayısal olarak dezavantajlı bıraktı ve Iğdır FK'nın oyunu kontrol etmesini kolaylaştırdı.

Goller: Giovanni Crociata (20'), Serdar Gürler (35') (Iğdır FK); Metehan Mert (45+1') (Batman Petrolspor). Kırmızı kart: Mücahit Albayrak. Sarı kartlar Iğdır FK'den Gökcan Kaya, Doğan Erdoğan, Giovanni Crociata'ya; Batman Petrolspor'dan Oğuz Gürbulak ve Pedrinho'ya verildi.

Maçın son bölümünde konuk ekip oyunu açmak için risk aldı ancak Iğdır FK savunmasını ve kaleci Jakup Szumski'yi aşamadı. Son düdükle birlikte Iğdır FK sahadan 2-1 galip ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

TRENDYOL 1. LİG’İN 9. HAFTASINDA IĞDIR FK, SAHASINDA AĞIRLADIĞI BATMAN PETROLSPOR'U 2-1 MAĞLUP ETTİ.