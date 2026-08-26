Erhürman ile Hristodulidis haftalık temas takvimi üzerinde uzlaştı

Görüşmenin ayrıntıları:

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis başkent Lefkoşa'da, ara bölgede Birleşmiş Milletler himayesinde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Erhürman'a Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik etti; liderler ayrıca baş başa görüşme de gerçekleştirdi.

İleriye dönük adımlar:

Taraflar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adaya gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında belirlenen gelecekteki sürece ilişkin ilerlemeyi değerlendirdi. BM, görüşmenin yapıcı geçtiğini bildirirken iki lider görüşmeleri yoğunlaştırarak haftada bir kez; gerekli görülmesi halinde ise daha sık bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

Açıklamaya göre, Sivil Toplum Danışma Organı Yönlendirme Komitesi üyelerinin yarın açıklanması kararlaştırıldı. Görüşmenin, yeni ve sonuç alıcı bir 5+1 toplantısına yönelik hazırlık süreci kapsamında yapıldığı belirtildi.

Erhürman ile Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e adaya gerçekleştirdiği ziyaret ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalara verdiği sürekli destek nedeniyle en üst düzeyde takdirlerini yeniden iletti. Bugünkü buluşma, Guterres'in ziyaretinin ardından iki liderin ilk karşılaşması olurken, taraflar bu görüşmeyle birlikte sekizinci kez bir araya gelmiş oldu.

KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS İLE BAŞKENT LEFKOŞA’DAKİ ARA BÖLGEDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) HİMAYESİNDE BİR ARAYA GELDİ.