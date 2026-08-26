Dolar 48,1117 +0,07%
Euro 56,0944 -0,15%
Bist 14.610,92 +0,95%
Altın Gram 7.193,36 -0,94%
EUR/USD 1,1656 -0,16%
Brent Petrol 87,45 +0,21%
--°

Erhürman ile Hristodulidis haftalık temas takvimi üzerinde uzlaştı

Erhürman ile Hristodulidis, Lefkoşa'da BM himayesinde bir araya gelerek haftalık görüşme takvimi ve Sivil Toplum danışma komitesi üyelerinin açıklanmasını kararlaştırdı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 19:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Erhürman ile Hristodulidis haftalık temas takvimi üzerinde uzlaştı

Görüşmenin ayrıntıları:

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis başkent Lefkoşa'da, ara bölgede Birleşmiş Milletler himayesinde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Erhürman'a Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik etti; liderler ayrıca baş başa görüşme de gerçekleştirdi.

İleriye dönük adımlar:

Taraflar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adaya gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında belirlenen gelecekteki sürece ilişkin ilerlemeyi değerlendirdi. BM, görüşmenin yapıcı geçtiğini bildirirken iki lider görüşmeleri yoğunlaştırarak haftada bir kez; gerekli görülmesi halinde ise daha sık bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

Açıklamaya göre, Sivil Toplum Danışma Organı Yönlendirme Komitesi üyelerinin yarın açıklanması kararlaştırıldı. Görüşmenin, yeni ve sonuç alıcı bir 5+1 toplantısına yönelik hazırlık süreci kapsamında yapıldığı belirtildi.

Erhürman ile Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e adaya gerçekleştirdiği ziyaret ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalara verdiği sürekli destek nedeniyle en üst düzeyde takdirlerini yeniden iletti. Bugünkü buluşma, Guterres'in ziyaretinin ardından iki liderin ilk karşılaşması olurken, taraflar bu görüşmeyle birlikte sekizinci kez bir araya gelmiş oldu.

KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS İLE...

KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS İLE BAŞKENT LEFKOŞA’DAKİ ARA BÖLGEDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) HİMAYESİNDE BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

CHP'de Mansur Yavaş'ın konumu: kurumsal çerçevede siyaset vurgusu
images

Trump: Ratcliffe’in Moskova ziyareti yarı rutin, görüşmelerden sonuç çıkabilir
images

Burdur'da kayyum tartışması: özel idareye sivil yönetici şart
images

Kurtulmuş: İsrail sadece Türkiye'den çekiniyor, bölgede barış vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sapanca'da havuza düşen çocuk doktorların müdahalesiyle hayata döndü

Aliağa Petkimspor pota altını 2.18'lik Letonyalı pivot Anzejs Pasecniks ile güçlendirdi

Muş'ta seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Sarı-kırmızılılar Göztepe sınavı öncesi taktik prova yaptı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı