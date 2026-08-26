Trump: Ratcliffe’in Moskova ziyareti yarı rutin, görüşmelerden sonuç çıkabilir

Trump'ın Moskova ziyareti değerlendirmesi

ABD Başkanı Donald Trump, CIA Başkanı John Ratcliffe’in Moskova ziyareti hakkında televizyon programında konuştu. Trump, ziyareti 'yarı rutin sayılabilecek' bir ziyaret olarak tanımladı ve görüşmelerden bir sonucun çıkabileceğini söyledi. Başkan, Rusya ile yapılan temasların amacını sınırlı tuttuğunu ifade ederek, Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabaların sürdüğünü vurguladı.

Ratcliffe’in ziyaretinin kapsamı:

Trump, program sunucusu Glenn Beck’in ileri sürdüğü bazı iddiaları açıkça reddetti. Beck’in, Ratcliffe’in Moskova’ya 'Rusya’nın NATO’yu sınama hazırlığı' ya da 'İngiltere’ye saldırı' gibi mesajlar iletmek için gittiği ya da ABD’nin İran yaptırımları konusundaki kararlılığına ilişkin bir mesaj verdiği yönündeki söylemlerini kabul etmedi. Trump, 'Ratcliffe, harika biri. CIA’in başında ve oraya sizin bahsettiğiniz nedenlerin hiçbiri için gitmedi' diyerek ziyarette diplomatik bir çabanın söz konusu olduğunu belirtti.

Barış umudu ve savaşın sonlandırılması:

Trump, 'Elbette görüşmelerden bir sonuç çıkabilir. Bu savaşı bitirmek için büyük çaba gösteriyoruz. Açıkçası şu anda, her iki taraf da savaşın bitmesini istiyor' ifadelerini kullandı ve kendi başkanlığı döneminde bu sürecin farklı olacağını savundu: 'Başkan ben olsaydım, bu savaş hiç başlamazdı.'

İran lideri Hamaney ve askeri operasyonlar:

Trump, İran dini lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumu hakkında da konuştu. Hamaney’in 'çok ağır yaralandığını' öne sürdü; vücudunun sol tarafının ciddi şekilde etkilendiğini söyledi ancak 'öldüğünü sanmıyorum' diyerek kesin bir ölüm iddiasında bulunmadı. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki harekâtlara dair, 'Dün gece 22 tekneyi etkisiz hale getirdik' şeklinde açıklamalarda bulundu.

Boğazın işlerliğine ilişkin değerlendirmesinde Trump, mayın temizleme faaliyetlerine ve deniz trafiğine dikkat çekti: 'Boğaz açık. Şu anda çok sayıda gemiyi boğazdan geçiriyoruz. Mayınlar temizlendi.' Ayrıca, 'Dün 10 milyon varil petrol geçti' iddiasını yineledi ve bölgedeki operasyonların yakında sona ermesini beklediğini belirtti.

İran, İsrail ve Venezuela iddiaları:

Trump, İran’ın nükleer kapasite kazanmasını engellediklerini öne sürerek 'Nükleer silahları olacaktı ve bunu elde ettiklerinde kullanacaklardı. İsrail tamamen yok edilecekti' ifadelerini kullandı. Kendi seçilmemiş olsaydı şu an 'İsrail diye bir ülke olmazdı' dedi. Ayrıca Venezuela'da 'zafer kazandıklarını' ve yakında benzer bir zaferi bölgede elde edeceklerini savundu.

İran içindeki protestoların baskılanması:

İran’daki sokak gösterilerine ilişkin değerlendirmede Trump, protestoların 'çatılara yerleştirilen keskin nişancılar' nedeniyle yaygınlaşamadığını iddia etti: 'İnsanlar, protestoya çıktığında vuruluyor. Çok sayıda kişiyi vurmaları da gerekmiyor. 5, 6 ya da 10 kişinin yere düştüğünü gördüğünüzde, orada 100 ya da 200 bin kişi bile olsa dağılır.'

Ekonomik göstergelere dair ifadelerinde ise rejimin zayıflığını öne sürdü; ordu ve donanmanın zarar gördüğünü, asker maaşlarının ödenmediğini ve enflasyonun 'yüzde 300, hatta yüzde 390' seviyelerine çıktığını söylediyse de bu verilerin kaynağına ilişkin ek bilgi vermedi.

Kanada ile ticaret gerilimi:

Trump, Kanada ile süregelen ticari sorunlara da değindi. Kanada’yı 'ABD’yi uzun yıllardır kullanan' bir ülke olarak nitelendirdi ve örnek olarak süt ürünlerine uygulanan yüksek gümrük vergilerini gösterdi. Trump, ticarette adalet sağlanmazsa alternatif tedarik yolları bulacaklarını belirtti: 'Kanada olmadan da idare edebiliriz.' Ayrıca, ticarette yıllık '60 milyar dolar' kayıp yaşandığını öne sürdü ve Ontario Gölü ile Meksika Körfezi üzerinden verdiği örneklerle meseleyi gündemde tuttu.

Genel olarak Trump’ın açıklamaları, diplomatik temasların sürdüğünü, bölgesel gerilimlerin ve ticari ihtilafların devam ettiğini, ancak ABD yönetiminin bu alanlarda aktif girişimlerde bulunduğunu gösteriyor. Başkanın sözleri hem dış politika hem de iç ve bölgesel güvenlik meselelerine dair önceliklerini özetliyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, TELEFON BAĞLANTISIYLA KATILDIĞI BİR TELEVİZYON PROGRAMINDA GÜNDEME İLİŞKİN KONULARDA DEĞERLENDİRME YAPTI.