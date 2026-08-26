Erhürman: çözüm iradesiyle iyi niyet içinde çalışacağız, haftalık buluşma kararı alındı

Erhürman ve Hristodulidis Lefkoşa ara bölgesinde bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis arasında başkent Lefkoşa’daki ara bölgede gerçekleştirilen görüşme, son günlerde yaşanan olumsuz gelişmelerin gölgesinde yapıldı. Erhürman görüşmenin başlangıcında bu gelişmelere ilişkin görüşlerini doğrudan muhatabına aktardı ve sürecin güvenini zedeleyen adımlara dikkat çekti.

güven artırıcı önlemler konusunda ilerleme iradesi:

Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından önemine vurgu yapılan ve Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin tarafından yeni bir 5+1 toplantısının ön koşulu sayılan güven artırıcı önlemlerin temel mantığına ters düşen uygulamaların güveni daha da zedelediğini belirtti. Buna karşın, mayın temizliği, yeni geçiş noktalarının açılması, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakları, spor alanındaki işbirlikleri, düzensiz göç ve afetlerle mücadele gibi başlıklarda ortak mekanizmaların kurulmasına yönelik ilerlemeye hazır olduklarını iletti.

Erhürman bu konularda samimi bir ilerleme niyeti olduğunu vurgularken, uygulamaların güven tesisine hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdi.

siyasi eşitlik tartışması ve müzakere metodolojisi:

Görüşmede müzakere metodolojisi de ele alındı. Erhürman, siyasi eşitliğin Kıbrıs sorununun özünü oluşturan temel bir konu olduğunu belirterek, bu başlığın başka konularla takas edilemeyeceğini ifade etti. Siyasi eşitlikte netlik sağlanmadan metodolojinin diğer bölümlerinde, hatta yakınlaşmalar düzeyinde ilerleme sağlamanın mümkün olmayacağını Hristodulidis’e anlattıklarını kaydetti.

Toplantı sonucunda taraflar, daha önce önerilen çerçeve doğrultusunda liderlerin haftada bir buluşması konusunda anlaşmaya vardı. Erhürman, Holguin’in adaya eylül ayının ilk haftasının sonunda gelmesinin beklendiğini de bildirdi.

Gelecek sürece ilişkin Erhürman, "Biz, halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda iyi niyetle çalışmaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı ve süreç içinde yaşanan olumsuzluklar ile bunların doğurduğu riskler ve samimiyet testleri hakkındaki düşünceleri doğrudan muhataplarına iletmeye devam edeceklerini vurguladı. Erhürman konuşmasını "Masa, görüşme masası ve söz göze söylenir" sözleriyle sonlandırdı.

KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, GKRY LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS İLE BAŞKENT LEFKOŞA'DAKİ ARA BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN LİDERLER GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN YAZILI AÇIKLAMA YAPTI.