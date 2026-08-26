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CHP'de Mansur Yavaş'ın konumu: kurumsal çerçevede siyaset vurgusu

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP'nin kurumsal kimliği içinde siyaset yapmayı seçtiğini ve MYK/PM'de ekonomi ile dış politikanın öncelikli gündem olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Merve Çelik

CHP'de Mansur Yavaş'ın konumu: kurumsal çerçevede siyaset vurgusu

Toplantı ve ana gündem başlıkları:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından konuşan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, toplantılarda ekonomiden dış politikaya, belediyelere yönelik yargı süreçlerinden parti içi yapılanmaya kadar çok sayıda başlığın ele alındığını belirtti.

Sarı, toplantılarda hem güncel siyaset hem de uzun vadeli örgütsel düzenlemelere ilişkin değerlendirmeler yapıldığını ifade etti.

Kongre planları ve parti içi reform hedefleri:

CHP'de kongre sürecinin Eylül ayında başlatılacağını açıklayan Sarı, parti içi demokrasinin güçlendirilmesi için ön seçimlerin zorunlu hale getirilmesi ve bir tüzük kurultayı yapılması yönündeki görüşlerin gündemde olduğunu aktardı. Sarı, bu adımların parti içi mekanizmaların şeffaflaştırılması ve tabanın karar süreçlerine katılımının artırılması amacını taşıdığını vurguladı.

Toplantılarda ayrıca belediyelere yönelik yargı süreçlerinin ve örgütsel yapılanmanın nasıl yönetileceğine dair değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.

SDG’nin Suriye ordusuna katılımına ilişkin değerlendirme:

Sarı, SDG güçlerinin Suriye ordusuna katılma sürecini olumlu karşıladıklarını söyledi ve bu gelişmenin bölgesel istikrar açısından olumlu senaryolar üretebileceğine dikkat çekti. Sarı, sürecin detaylarına ilişkin sınırlı bilgiye sahip olduklarını ancak bunun tek bir Suriye Devleti anlayışını ve farklı halkların temsilini güçlendirebilecek bir adım olduğunu belirtti.

Görüşünde, Suriye’de üniter devlet yapısının korunmasının ve tüm halkların temsiliyetinin Türkiye’nin güvenliği açısından önemine vurgu yaptı.

Mansur Yavaş açıklaması:

Gündemde yer alan bir diğer önemli başlık ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili iddialardı. Sarı, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Mansur Bey, CHP’nin kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir."

Sarı, kendilerinin, genel başkanın ve MYK üyelerinin Yavaş ile sürekli istişare halinde olduğunu, aralarında bir sorun ya da problem bulunmadığını belirtti. Ayrıca, başka siyasi partilerle hareket eden bazı CHP'lilerin disipline sevk edildiğini de açıkladı.

Toplantı sonuçlarının önümüzdeki dönem parti içi yapılanma ve dış politika yaklaşımlarını şekillendireceği ifade edildi.

CHP SÖZCÜSÜ MÜSLİM SARI

CHP SÖZCÜSÜ MÜSLİM SARI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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