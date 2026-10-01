Erdoğan yeni anayasa tartışmasını süregelen bir imtihan olarak nitelendirdi

TBMM açılışında değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de düzenlenen 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılış Programı’nda konuştu. Konuşmasında ülke gündemindeki önceliklere değinen Erdoğan, özellikle yeni anayasa tartışmasına dikkat çekti.

Yeni anayasa vurgusu:

Erdoğan, "Yeni anayasa bahsi Türk siyasetinin önünde bir imtihan olarak hâlen duruyor" sözleriyle, bu meselenin siyasal süreçler ve kurumlar açısından taşıdığı önemi işaret etti. Yeni anayasa tartışmasının yalnızca yasal bir düzenleme değil, aynı zamanda siyasal bir sınav olduğuna vurgu yaptı.

Çerçeve ve beklentiler:

Konuşma, yeni anayasa ihtiyacının tartışılmaya devam ettiğini gösterirken, Erdoğan'ın değerlendirmesi siyasi aktörlere ve kamuoyuna bu konuda sorumluluk düştüğüne dair çağrı niteliği taşıdı. TBMM açılışında yapılan bu açıklama, anayasa gündeminin siyasi takvimde yer almaya devam edeceğinin işaretidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni anayasa bahsi Türk siyasetinin önünde bir imtihan olarak hâlen duruyor"