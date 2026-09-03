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Arguvan'da 32 yıllık mesaiye veda

1994'ten beri Arguvan belediyesinde çalışan İrfan Eren, 32 yılın ardından çalışma arkadaşları ve başkanın katıldığı veda yemeğiyle emekliye ayrıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Merve Çelik

Arguvan'da 32 yıllık mesaiye veda

Veda töreni:

Malatya’nın Arguvan ilçesinde 1994 yılında göreve başlayan ve 32 yıl boyunca belediyede çalışan İrfan Eren, uzun çalışma hayatının ardından emekli oldu.

Emeklilik öncesinde çalışma arkadaşlarıyla vedalaşan Eren için düzenlenen veda yemeğinde duygusal anlar yaşandı. Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren tarafından kendisine hizmetleri anısına plaket takdim edildi.

Çalışma hayatı ve veda konuşması:

32 yıllık görev süresince 7 belediye başkanı ile birlikte çalıştığını söyleyen Eren, "Başta Ersoy Başkanım olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu kurumda 32 yıl geçirdim. 7 belediye başkanıyla birlikte çalıştım. Bugün ise emek verdiğim yerden emekli oluyorum. Bütün arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum." dedi.

Başkan Ersoy Eren ise Eren'e sağlık ve mutluluk dileklerini ileterek, "Kendisiyle güzel bir mesai geçirdik. Kendisinden hep memnunduk. Kendisine emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diliyorum." ifadelerini kullandı.

Törenin sonu:

Program, plaket takdimi ve çalışma arkadaşlarıyla yapılan sohbetin ardından sona erdi.

32 YILLIK MESAİSİNİN ARDINDAN EMEKLİ OLDU

32 YILLIK MESAİSİNİN ARDINDAN EMEKLİ OLDU

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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