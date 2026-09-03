Arguvan'da 32 yıllık mesaiye veda

Veda töreni:

Malatya’nın Arguvan ilçesinde 1994 yılında göreve başlayan ve 32 yıl boyunca belediyede çalışan İrfan Eren, uzun çalışma hayatının ardından emekli oldu.

Emeklilik öncesinde çalışma arkadaşlarıyla vedalaşan Eren için düzenlenen veda yemeğinde duygusal anlar yaşandı. Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren tarafından kendisine hizmetleri anısına plaket takdim edildi.

Çalışma hayatı ve veda konuşması:

32 yıllık görev süresince 7 belediye başkanı ile birlikte çalıştığını söyleyen Eren, "Başta Ersoy Başkanım olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu kurumda 32 yıl geçirdim. 7 belediye başkanıyla birlikte çalıştım. Bugün ise emek verdiğim yerden emekli oluyorum. Bütün arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum." dedi.

Başkan Ersoy Eren ise Eren'e sağlık ve mutluluk dileklerini ileterek, "Kendisiyle güzel bir mesai geçirdik. Kendisinden hep memnunduk. Kendisine emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diliyorum." ifadelerini kullandı.

Törenin sonu:

Program, plaket takdimi ve çalışma arkadaşlarıyla yapılan sohbetin ardından sona erdi.

32 YILLIK MESAİSİNİN ARDINDAN EMEKLİ OLDU