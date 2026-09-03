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Seydikemer'de seralara hızlı müdahale: üreticiye 12 top naylon bir günde ulaştı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Ağustos'ta Seydikemer'de çıkan yangında serası zarar gören Özge Durman’a bir günde 12 top sera naylonu sağlayarak üretimin sürmesini hedefledi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:11

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Seydikemer'de seralara hızlı müdahale: üreticiye 12 top naylon bir günde ulaştı

Muğla Büyükşehir hızlı destekle üretimi korudu:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Ağustos Cumartesi günü Seydikemer’de başlayan yangının ardından zarar gören üreticilerin ihtiyaçlarını hızla karşılamak için sahaya çıktı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgedeki incelemeleri tamamlayarak etkilenen seraların tespitini gerçekleştirdi.

saha tespitleri ve önceliklendirme:

Yapılan çalışmada, üretici Özge Durman’a ait seranın yangından etkilendiği ve yeniden üretime başlayabilmesi için malzeme desteğine ihtiyaç duyduğu belirlendi. Ekipler, hasar ve ihtiyaç tespitini yerinde yapıp, öncelikleri belirledikten sonra desteğin planlamasını kısa sürede tamamladı.

hızlı teslimat ve üreticinin yorumu:

Yangının hemen ardından yapılan organizasyonla 12 top sera naylonu bir gün içinde Durman’a ulaştırıldı. Bu destek, zarar gören seranın onarılmasına ve üretimin kesintiye uğramadan devam etmesine katkı sağladı. Üretici Özge Durman, yaşadıkları süreci, "Talihsiz bir kaza yaşadık. Cumartesi günü başlayan yangın Pazar günü söndürüldü ama bu 24 saatlik süreçte çok can yakıcı olaylar yaşadık. Korku içinde kaldık. Üretime başladığım seram yandı. Hemen ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi hızlı bir yardım ile çalışmalara başladılar. İnşallah onaracağız ve devam edeceğiz" sözleriyle anlattı.

Yetkililer, afet sonrası üreticilerin yalnız bırakılmamasının önemine dikkat çekti. Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da ekiplerin sahada hızlı tespitler yapıp ihtiyaçları belirleyerek desteği ulaştırdığını belirtti; üretimin sürdürülebilirliğinin öncelikli olduğunu vurguladılar.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 29 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ SEYDİKEMER’DE MEYDANA GELEN ORMAN YANGININ...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 29 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ SEYDİKEMER’DE MEYDANA GELEN ORMAN YANGININ ARDINDAN HIZLA HAREKETE GEÇTİ. YANGINDA SERASI ZARAR GÖREN ÜRETİCİ ÖZGE DURMAN’A, YANGINDAN BİR GÜN SONRA 12 TOP SERA NAYLONU DESTEĞİ SAĞLANDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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