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Konya, üretimle ihracatta ivme yakaladı

TİM verilerine göre Konya, Ağustos'ta 300 milyon 245 bin dolar ihracat gerçekleştirdi; yılın 8 ayında %4,2 artışla 2 milyar 347 milyon dolara çıktı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Konya, üretimle ihracatta ivme yakaladı

Konya'nın ağustos performansı:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ağustos 2026 verilerine göre Konya şehir ihracatı Ağustos ayında 300 milyon 245 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artışı ifade ediyor.

8 aylık kümülatif rakamlar:

Yılın ilk sekiz ayında Konya'nın ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 artışla 2 milyar 347 milyon dolar seviyesine ulaştı. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, artışın küresel belirsizliklere rağmen gelecek dönem için olumlu bir işaret olduğunu vurguladı.

iş dünyasından değerlendirme:

Selçuk Öztürk değerlendirmesinde, "2026 yılının ilk 8 ayında ihracatımız 2 milyar 347 milyon dolara ulaşarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 arttı. Küresel ticarette rekabetin ve belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde Konya iş dünyamız üretmeye ve dünya pazarlarında güçlü bir şekilde yer almaya devam ediyor. Yılın kalan döneminde de ihracatımızı artırmak, firmalarımızı yeni pazarlarla buluşturmak ve Konya’nın Türkiye ihracatından aldığı payı daha yukarı taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Öztürk ayrıca, "Üreten ve dünyaya açılan Konya iş dünyamızın ortaya koyduğu bu başarılı tabloda emeği bulunan tüm firma temsilcilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum" diyerek, kentteki üretim ve ihracat odaklı çabaların önemine dikkat çekti.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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