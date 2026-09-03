Konya, üretimle ihracatta ivme yakaladı

Konya'nın ağustos performansı:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ağustos 2026 verilerine göre Konya şehir ihracatı Ağustos ayında 300 milyon 245 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artışı ifade ediyor.

8 aylık kümülatif rakamlar:

Yılın ilk sekiz ayında Konya'nın ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 artışla 2 milyar 347 milyon dolar seviyesine ulaştı. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, artışın küresel belirsizliklere rağmen gelecek dönem için olumlu bir işaret olduğunu vurguladı.

iş dünyasından değerlendirme:

Selçuk Öztürk değerlendirmesinde, "2026 yılının ilk 8 ayında ihracatımız 2 milyar 347 milyon dolara ulaşarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 arttı. Küresel ticarette rekabetin ve belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde Konya iş dünyamız üretmeye ve dünya pazarlarında güçlü bir şekilde yer almaya devam ediyor. Yılın kalan döneminde de ihracatımızı artırmak, firmalarımızı yeni pazarlarla buluşturmak ve Konya’nın Türkiye ihracatından aldığı payı daha yukarı taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Öztürk ayrıca, "Üreten ve dünyaya açılan Konya iş dünyamızın ortaya koyduğu bu başarılı tabloda emeği bulunan tüm firma temsilcilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum" diyerek, kentteki üretim ve ihracat odaklı çabaların önemine dikkat çekti.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK