Ağustos verisi maaşlara yansıyor: memur ve emeklilerin iki aylık artışı belli oldu

Ağustos enflasyonu açıklandı: rakamlar ve önemi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ağustos ayında enflasyon %1,84 olarak gerçekleşti; yıllık enflasyon ise %31,51 seviyesinde kaldı. Bu veriler, memur ve emeklilerin alacağı ek zamların hesaplanmasında belirleyici oluyor.

SGK ve Bağ‑Kur emeklilerinin alacağı zam:

SGK ve Bağ‑Kur emeklileri için ağustos verisinin %1,84 olarak açıklanmasıyla birlikte iki aylık enflasyon toplamı %3,65 seviyesine ulaştı. Bu tutar, emekli maaşlarına yapılacak zam talebinin dayanağını oluşturuyor ve uygulanacak artışın Ocak 2027 dönemindeki maaşlara yansıtılması planlanıyor.

Söz konusu zam oranı, Ocak 2027'de maaşlara yansıtılacağı için hesaplama, eylül, ekim, kasım ve aralık ayları için açıklanacak aylık enflasyon oranlarının birikimli etkisi dikkate alınarak yapılacak.

Memur ve memur emeklilerinin durumu:

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alabiliyor. Ancak şu an için enflasyon farkı hak edilmediği belirtiliyor; farkın oluşabilmesi için mevcut mekanizmaya göre ilave %3,23 oranında enflasyonun gerçekleşmesi gerekiyor. Toplu sözleşme çerçevesinde gelecek ilk düzenleme de Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Bu gelişme, hem emekli hem de memur maaşlarının yılsonu ve gelecek yıl başındaki gelir düzeyini doğrudan etkiliyor. Açıklanan aylık ve yıllık enflasyon rakamları, önümüzdeki aylarda yapılacak ek açıklamalarla maaşlara yansıyacak nihai oranların şekillenmesinde belirleyici olacak.

MİLYONLARCA MEMUR VE EMEKLİYİ İLGİLENDİREN AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİSİNİN AÇIKLANMASIYLA BİRLİKTE 2 AYLIK ZAM ORANLARI BELLİ OLDU.