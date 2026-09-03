Komisyonun rolü yeniden tartışılıyor: devlet düzenleyici konumda olmalı

HAK-İŞ genel başkanı mahmut arslan: asgari ücret ve iş sağlığı gündemde

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ankara’da düzenlenen eğitim programının açılış konuşmasında hem iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hem de asgari ücret tartışmalarına dikkat çekti. Program, "Sendikal Bakış Açısıyla İSG Kapasitesinin ve Kültürünün Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirildi ve temel İSG ilkeleri, risk yönetimi, koruyucu tedbirler ile sendikal temsil ve katılım mekanizmaları ele alındı.

eğitim programı ve meslek hastalıkları uyarısı:

Arslan, konuşmasında meslek hastalıklarına ilişkin güçlü bir uyarı yaptı. Meslek hastalıklarının büyük bir sorun olduğunu ve toplum olarak yeterli farkındalığa sahip olunmadığını vurguladı. "Meslek hastalıklarında büyük bir sorun var. Hastalığı tespit edemiyoruz. Hastalığın farkında değiliz, bilinmiyor ve bu meslek hastalıklarının bir bölümü de tedavisi mümkün olmayan hastalıklardır," sözleriyle tespit zorluğuna ve artan ölümlere dikkat çekti.

Arslan, mevzuatla tek başına çözülemeyen eksikliklerin bulunduğunu, daha kapsamlı düzenlemeler ve uygulama adımlarına ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu sürecin tarafların birbirini suçlamadan, telaşsız ve önyargısız bir biçimde ele alması gerektiğini söyledi. HAK-İŞ olarak bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını ifade eden Arslan, "İnsan en kıymetli kaynağımız. İnsanımız, Türkiye’nin en önemli taleplerinden daha önemli. İnsanımızı kaybediyoruz" diyerek önceliğin hayata verilmesi çağrısını yineledi.

asgari ücret tartışmaları ve komisyonun yapısı:

Asgari ücret konusuna da kapsamlı değinen Arslan, son toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi sendikalarının yer almamasını haklı bulduğunu ifade etti. Komisyonun yapısının antidemokratik yönleri olduğunu söyleyen Arslan, 50 yıldır süren bir dönüşüm mücadelesinin ardından yetkili konfederasyon konumuna gelmelerinden memnuniyet duyduklarını belirtti: "HAK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun değişmesi için 50 yıldır mücadeledeydi."

Arslan, asgari ücretin daha iyi bir noktaya taşınabileceğini vurgularken devletin bu süreçteki rolüne açıklık getirdi: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda devletimiz düzenleyici rol üstlenmeli, taraf olmamalı." Bu yaklaşımın işçilere olumlu yansıyacağını savunan Arslan, kamuda asgari ücretle çalışanların istatistiklere girecek kadar az olduğuna dikkat çekti ve asıl sorunun özel sektörde işverenlerle çözülmesi gerektiğini belirtti.

Devletin komisyonu belirleyici aktör olarak konumlandırılmasının, hükûmetin asgari ücreti tek taraflı belirlediği algısını azaltacağını söyleyen Arslan, bunun yerine asgari ücretin işçi ve işveren taraflarının masasında tartışılması gerektiğini ifade etti. "Asgari ücretle ilgili konu sadece asgari ücrettir diyoruz ve hükümet de düzenleyici rolünü üstlenirse hükümeti eleştirmek gerekmez," diye konuştu.

Konuşmasında hem iş sağlığı kültürünün geliştirilmesi hem de asgari ücret mekanizmasının demokratikleştirilmesi için somut adımlar çağrısında bulunan Arslan, tüm tarafların üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizdi. HAK-İŞ’in proje ve eğitimlerle İSG kapasitesini artırmaya devam edeceği belirtilirken, asgari ücret tartışmasının da daha kapsayıcı ve düzenleyici bir yapı altında sürdürülmesi gerektiği mesajı verildi.

Not: Arslan’ın sözleri, HAK-İŞ tarafından düzenlenen eğitim programının açılışında yapıldı ve program kapsamındaki gündem maddeleri konuşma sırasında vurgulandı.

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ) GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN, "ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA DEVLETİMİZ DÜZENLEYİCİ ROL ÜSTLENMELİ, TARAF OLMAMALI" DEDİ.