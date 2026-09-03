Bölgesel turizmde ortak vizyon: Malatya'dan Nemrut'a uzanan rota

Fırat ve Doğu Anadolu için bölgesel turizm hedefleri belirlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Elazığ Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen Bölgesel Turizm Çalıştayı'na Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman illerinden kamu kurumları, yerel yönetimler, turizm sektörü, ulaşım ve finans temsilcileri katıldı. Çalıştay, bölgenin tarihî, kültürel ve doğal değerlerini ortak bir destinasyon yönetimi yaklaşımıyla öne çıkarmayı amaçladı.

fırat havzasının tarihi ve kültürel potansiyeli:

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, Fırat Havzası'nın tarih boyunca önemli bir yaşam ve medeniyet merkezi olduğunu vurguladı. Bölgedeki Arslantepe, Nemrut Dağı, Ulu Cami, Harput ve Göbeklitepe gibi uluslararası tanınırlığa sahip merkezlerin yanı sıra henüz yeterince tanıtılmamış çok sayıda yerel tarihî ve kültürel değerin bulunduğuna dikkat çekti. Beytur, bölgenin doğal imkânları ve tabii varlıklarının insanlığa sunduğu katkıların turizme dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

ulaşım ve altyapı öncelikleri:

Çalıştayda ulaşımın turizm geliştirmedeki önceliği öne çıktı. Dr. Beytur, ulaşımı uluslararası, ulusal ve yerel olmak üzere üç düzeyde ele almanın gerekliliğini ifade etti. Elazığ, Malatya ve Adıyaman için yurt dışından doğrudan ulaşımın artırılmasının gerekliliğine işaret edilirken, İstanbul ve Ankara gibi merkezlerden bölgeye yapılan uçuşların sayısı ve saatlerinin ticari potansiyele göre düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Yerel düzeyde ise belediyelerin, turizm ajanslarının rota ve ulaşım planlarına paralel destek sağlamaya hazır olduğu belirtildi.

Nemrut Dağı'na erişim konusu toplantının dikkat çeken başlıklarından biriydi. Dr. Beytur, Nemrut'a Malatya ve Adıyaman üzerinden erişimin sağlandığını hatırlatarak, Malatya'dan Nemrut'a ulaşımı kolaylaştıracak yol ve altyapı çalışmalarının bütüncül bir turizm rotası için kilit önemde olduğunu söyledi ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu yönde destek verebileceklerini ifade etti.

turizm çeşitliliği: gastronomi, müzeler ve sağlık turizmi:

Bölgenin gastronomi zenginliği toplantıda sıkça gündeme geldi. Dr. Beytur, Malatya'da çok sayıda coğrafi işaretli ürün bulunduğunu, gastronominin yerel ekonomiyi canlandıracak ana unsurlardan biri olduğunu belirtti. 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın yeniden inşa sürecine değinen Beytur, tarihî, kültürel ve gastronomik değerlerin turizmle yeniden ayağa kalkmasının önemine dikkat çekti.

Müze altyapısına da vurgu yapıldı. Beytur, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin farklı kategorilerde müzeleri bulunduğunu, Fotoğraf Makinesi Müzesi'nin büyüklüğüyle dünya çapında dikkat çektiğini ve Radyo ve Gramofon Müzesi'nin alandaki en büyük örneklerden biri olduğunu söyledi. Bu mekanların şehir dışından gelen ziyaretçiler üzerinde olumlu izlenim bıraktığı aktarıldı.

Sağlık turizmi açısından ise İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nin bölge ve ülke düzeyinde önemli bir cazibe merkezi haline geldiği kaydedildi. Karaciğer nakli ve plastik cerrahi gibi alanlarda sunulan hizmetlerin sağlık turizmi projelerine temel oluşturabileceği belirtildi.

Çalıştayda özel sektörün turizmde asıl aktör olarak görülmesi gerektiği, ancak özel sektörün kapasiteye ulaşana dek yerel yönetimlerin destekleyici bir rol üstlenmesinin önemini taşıdığı ortak görüş olarak ifade edildi.

Bölgesel Turizm Çalıştayı kapsamında kurulan Malatya standı yoğun ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy standı ziyaret ederek yöresel ürünler hakkında bilgi aldı; Dr. Mehmet Beytur misafirlerle yakından ilgilendi. Katılımcılar, Fırat Havzası'nı kapsayan entegre destinasyon yönetimi ve ulaşım altyapısına yönelik ortak iradenin bölge turizmini güçlendireceği konusunda mutabık kaldı.

MALATYA'NIN TURİZM POTANSİYELİ BÖLGESEL TURİZM ÇALIŞTAYINDA ELE ALINDI