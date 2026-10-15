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Bitlis'te üç ilçede eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı, 8 tutuklama

Bitlis'te Tatvan, Güroymak ve Hizan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı; uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 22:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bitlis'te üç ilçede eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı, 8 tutuklama

Operasyonun kısa özeti

Bitlis Valiliği, Tatvan, Güroymak ve Hizan Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlara Özel Harekât timleri de destek verdi.

yakalamalar ve adli süreç:

Yürütülen çalışmalarda toplam 9 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8 kişi tutuklanırken, bir kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

ele geçirilenler:

Adreslerde yapılan aramalarda 266,88 gram metamfetamin, 18,29 gram esrar, çalışır vaziyette 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bitlis Valiliği açıklamasında, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğü ve benzer operasyonların devam edeceği bildirildi.

BİTLİS VALİLİĞİ, NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA TATVAN, GÜROYMAK VE HİZAN CUMHURİYET...

BİTLİS VALİLİĞİ, NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA TATVAN, GÜROYMAK VE HİZAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARININ TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 9 ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞINI, ŞÜPHELİLERDEN 8’İNİN TUTUKLANDIĞINI AÇIKLADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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