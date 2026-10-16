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Tartışma büyüdü: oto lastik tamirhanesine tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı

Çorum Ulukavak'ta husumet nedeniyle bir şüpheli, A.C.U.'nun babasına ait lastik tamirhanesine tüfekle ateş açtı; zanlı suç aletiyle yakalandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 00:12

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 00:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tartışma büyüdü: oto lastik tamirhanesine tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı

Tartışma büyüdü: oto lastik tamirhanesine tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı

Olayın gelişimi:

Çorum'un Ulukavak Mahallesi Köprübaşı Caddesinde meydana gelen olayda, iddialara göre U.C.S. (19) ile husumetli olduğu belirtilen A.C.U. (17) karşılaştı. Karşılaşma sırasında A.C.U.'nun silah çıkarması üzerine U.C.S. olay yerinden uzaklaşarak polise sığındı.

İş yeri hedef alındı, deliller bulundu:

Ardından A.C.U.'nun, U.C.S.'nin babasına ait oto lastik tamirhanesine giderek tüfekle ateş açtığı belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yeri önünde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan tespit etti. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yakalanma ve gözaltı:

Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından, suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer delil toplama çalışmalarına devam ediyor.

ÇORUM’DA OTO LASTİK TAMİRHANESİNE SİLAHLI SALDIRIDA EKİPLER MÜDAHALEDE BULUNDU

ÇORUM’DA OTO LASTİK TAMİRHANESİNE SİLAHLI SALDIRIDA EKİPLER MÜDAHALEDE BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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