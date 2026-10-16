Tartışma büyüdü: oto lastik tamirhanesine tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı

Olayın gelişimi:

Çorum'un Ulukavak Mahallesi Köprübaşı Caddesinde meydana gelen olayda, iddialara göre U.C.S. (19) ile husumetli olduğu belirtilen A.C.U. (17) karşılaştı. Karşılaşma sırasında A.C.U.'nun silah çıkarması üzerine U.C.S. olay yerinden uzaklaşarak polise sığındı.

İş yeri hedef alındı, deliller bulundu:

Ardından A.C.U.'nun, U.C.S.'nin babasına ait oto lastik tamirhanesine giderek tüfekle ateş açtığı belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yeri önünde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan tespit etti. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yakalanma ve gözaltı:

Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından, suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer delil toplama çalışmalarına devam ediyor.

ÇORUM’DA OTO LASTİK TAMİRHANESİNE SİLAHLI SALDIRIDA EKİPLER MÜDAHALEDE BULUNDU