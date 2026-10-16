Alkollü uyku ocakta yangın çıkardı, Eskişehir'de balkondan giren ekipler son anda kurtardı

Olayın gelişimi:

Eskişehir İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, 2’nci kattaki dairede ikamet eden 66 yaşındaki F.S., ocağa makarna koyduktan sonra alkolün etkisiyle uyuyakaldı. Bir süre sonra tencerenin alev almasıyla daireden yoğun duman yükseldi ve komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis, sağlık ve AFAD ekipleri bulunuyordu. Kapının açılmaması üzerine polis ve itfaiye ekipleri balkondan ikamete girerek yangına müdahale etti ve içeride uyuyan kişiyi buldu.

Müdahale ve kurtarma:

Ekipler, içeride uyuyan F.S.'yi uyandırıp dışarı çıkardı; müdahale sırasında can kaybı veya ağır yaralanma bildirilmedi. Olayın büyümeden kontrol altına alınmasında komşuların hızlı ihbarı ve ekiplerin balkon yoluyla yapılan müdahalesi belirleyici oldu. Yetkililer yangına müdahale sürecinde önceliğin insan hayatı olduğunu vurguladı.

Olay sonrası ve yaşlı adamın tutumu:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ancak F.S., hastaneye gitmeyi ve tedaviyi reddetti. Polis ekiplerine olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan F.S., arkadaşıyla kavga ettiğini, ardından makarna yapmak isterken alkol aldığı için uyuyakaldığını belirtti. Kurtaran ekiplere yönelik dikkat çekici an, yaşlı adamın kendisini kurtaranlara "Benim borcum ne kadar?" diye sorması oldu.

Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı. Bu tür olaylar, özetle soba ve ocak başında alkol etkisindeyken uyumanın ciddi yangın riskleri taşıdığını ve komşu duyarlılığı ile hızlı müdahalenin olası zararları azalttığını göstermektedir.

ESKİŞEHİR'DE OCAĞA MAKARNA KOYDUKTAN SONRA ALKOLÜN ETKİSİYLE UYUYAKALAN 66 YAŞINDAKİ ADAM, DAİREDEN YÜKSELEN DUMANLAR ÜZERİNE BALKONDAN İÇERİ GİREN POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİNCE UYANDIRILARAK DIŞARI ÇIKARILDI.