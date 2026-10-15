Bitlis’te uyuşturucu operasyonunda beş şüpheli tutuklandı

Operasyon detayları:

Bitlis’in Rahva bölgesi Üçyol mevkiinde, 11 Ekim 2026 tarihinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir otomobil ve bir ticari takside arama yapıldı.

Ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Yapılan aramalarda 4 bin 800 gram kubar esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltı ve yargılama:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bitlis Valiliğinin açıklamasında, güvenlik güçlerinin vatandaşların desteğiyle il genelinde asayiş, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

BİTLİS’İN RAHVA BÖLGESİNDEKİ ÜÇYOL MEVKİSİNDE DURDURULAN BİR OTOMOBİL VE TİCARİ TAKSİDE YAPILAN ARAMALARDA 4 KİLO 800 GRAM KUBAR ESRAR VE 1 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.