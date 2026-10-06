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Bodrum'da kara gözetiminde yakalanan 34 düzensiz göçmenin 11'i çocuk

Bodrum'da Sahil Güvenlik ekipleri, kara üzerinde tespit ettikleri Yunan adalarına geçmeyi planlayan 11'i çocuk toplam 34 göçmeni İl Göç İdaresi'ne teslim etti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 18:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bodrum'da kara gözetiminde yakalanan 34 düzensiz göçmenin 11'i çocuk

Bodrum'da kara gözetiminde yakalanan 34 düzensiz göçmenin 11'i çocuk

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görev yapan Sahil Güvenlik ekipleri, kara üzerinde yasa dışı geçiş hazırlığı içinde olduğu belirlenen bir grup düzensiz göçmeni tespit etti. Bölgeyi gözetleyen Mobil Kıyı Gözetleme Aracı DENİZ-481 tarafından yapılan tespit üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

gözlem ve yakalama:

Ekiplerin yönlendirmesiyle karada gerçekleştirilen operasyonda, 23 düzensiz göçmen ile beraberindeki 11 çocuk yakalandı. Grubun Yunan adalarına geçme hazırlığında olduğu tespit edildi.

teslim ve işlemler:

Yakalanan toplam 34 düzensiz göçmen hakkında gerekli işlemler yapıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE KARA ÜZERİNDE TESPİT EDİLEN 11&#039;İ ÇOCUK 34...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE KARA ÜZERİNDE TESPİT EDİLEN 11'İ ÇOCUK 34 GÖÇMEN YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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