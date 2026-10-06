Paris'te lise protestoları büyüdü: meydanlarda çatışma ve gaz müdahalesi

Paris'te gösterilerde çatışma ve müdahale:

Fransa'da öğretmen ve personel eksikliği ile eğitim şartlarına tepkiler üzerine iki haftadır süren lise eylemleri bugün başkent Paris'te yoğunlaştı. Gösteri organizatörleri Paris'teki katılımın yaklaşık 100 bin kişi olduğunu, ülke genelinde katılımın 450 bin seviyesinde olduğunu belirtirken, Fransa İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki toplam katılımı 250 bin olarak açıkladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan protestocular kent sokaklarında çöp konteynerlerini ateşe verirken, güvenlik güçlerine çöp kutuları ve yanıcı maddeler fırlatıldı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı; çevik kuvvet birimleri ve zırhlı araçlar müdahaleye destek verdi. Ara sokaklara taşan olaylarda protestocular ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı.

Siyasi destek ve gösteri atmosferi:

Gösterilerde sol görüşlü Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin eski lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon de kalabalığa katıldı. Melenchon'a gösterilen yoğun ilgi dikkat çekerken, kalabalık politikacıya destek sloganlarıyla karşılık verdi.

Gözaltı, yakalama ve yaralanma bilançosu:

Resmi kaynaklar önceki günlere ilişkin rakamları paylaştı: Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre 28 Eylül–5 Ekim akşamı arasındaki olaylarda toplam 6 bin 59 kişinin yakalandığı kaydedildi. Adalet Bakanlığı verileri ise 5 bin 60 kişinin gözaltına alındığını, bunların 4 bin 406'sının reşit olmayanlardan oluştuğunu gösteriyor. Hakkında adli işlem başlatılan 1 bin 802 kişiden 1 bin 483'ünün reşit olmadığı, ayrıca 10 yetişkin ile 4 reşit olmayan olmak üzere toplam 14 kişi hakkında tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Adalet Bakanı Gerald Darmanin, ülke genelindeki 36 başsavcıyla yaptığı görüşmede şiddet olaylarına karışanlara karşı 'en yüksek kararlılığın' gösterilmesini, uygun dosyalarda hızlı yargılama yöntemlerinin uygulanmasını ve reşit olmayanların neden olduğu zararlar konusunda ailelerin hukuki sorumluluğunun değerlendirilmesini talep etti.

Öte yandan 5 Ekim akşamına kadar bildirilen yaralanma rakamları arasında 215 öğrenci ile 85 eğitim çalışanı bulunuyor; yaralanan eğitim çalışanlarının 34'ü okul müdürleri ve müdür yardımcıları olarak kaydedildi. Aynı dönemde 715 polis ve jandarmanın da yaralandığı belirtildi. Bu açıklanan rakamların, 6 Ekim günü Paris ve diğer kentlerde devam eden gösteriler sırasında meydana gelen yeni olayları kapsamadığı vurgulandı.

Fransa’da öğretmen ve personel eksikliği ile eğitim şartlarına yönelik ülke genelinde devam eden şiddetli protestolarda başkent Paris’te yüz binlerce kişi sokağa dökülürken, polis ile göstericiler arasında çatışma yaşandı. Göstericiler polise çöp kutuları ve yanıcı maddeler fırlatırken, güvenlik güçleri kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.