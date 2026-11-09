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Bodrum'da kavgada 17 yaşındaki genç ağır yaralandı, iki Portekizli turist tutuklandı

Bodrum Çarşı Mahallesi'nde çıkan kavgada 17 yaşındaki Muhammed K. başını merdivene çarparak ağır yaralandı; polis iki Portekizli turisti tutukladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 00:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bodrum'da kavgada 17 yaşındaki genç ağır yaralandı, iki Portekizli turist tutuklandı

Olayın meydana gelişi:

Muğla’nın Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde dün akşam saatlerinde bir giyim mağazasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddialara göre alkollü olduğu belirtilen Portekiz uyruklu iki turist, işletmeye küfürlü konuşma ile geldi ve mağaza yetkilileriyle sözlü olarak tartıştı.

Çıkan arbedede mağazada çalışan 17 yaşındaki Muhammed K., bir turistin yumruk darbesiyle düşerek başını merdivene çarptı. Olayın ardından bölge esnafı turistleri darp ettikten sonra iki turist mekandan ayrıldı.

Sağlık durumuna ilişkin bilgiler:

Saldırıda ağır şekilde yaralanan Muhammed K., çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk olarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri gençte kalbin durduğunu tespit edip müdahalede bulunarak kalbini yeniden çalıştırdı. Hayati tehlikesi bulunan genç daha sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay sırasında Muhammed K.'nın ağabeyi E.K. de hafif şekilde yaralandı.

Gözaltı ve adli süreç:

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, olayla ilgili C.G. ve C.F. adlı Portekiz uyruklu iki turisti yakaladı. Turistler olayda hafif yaralı oldukları için tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Ayrıca olayla bağlantılı olarak bölge esnafı Y.A. ve F.A. da kısa süreli gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Portekiz uyruklu turistler adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bölge esnafı Y.A. ve F.A. ise savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer bölgeden ve iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarından toplanan deliller doğrultusunda ifadeler alınıp, olaya karışan tüm tarafların hesaplaşmasına ilişkin adli işlemleri yürütüyor.

PORTEKİZLİ İKİ TURİST TUTUKLANDI

PORTEKİZLİ İKİ TURİST TUTUKLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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