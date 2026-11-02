Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL

Akbank hedef büyüttü: sürdürülebilir finansman 2,5 trilyon TL’ye çıkarıldı

Akbank, Türkiye'nin yeşil, sosyal ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürdürülebilir finansman stratejisinin merkezini yeniden belirledi. Banka, 2030 için daha önce ilan ettiği hedefleri revize ederek sürdürülebilir finansman hedefine 2,5 trilyon TL olarak güncelledi. Bu adım, COP31 öncesinde yatırım kapasitesini ve finansman araçlarını somut projelere dönüştürme niyetinin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bankanın mevcut performansı da hedef revizyonunu destekliyor: Akbank, 2030 için belirlediği 800 milyar TL hedefini, 2026’nın üçüncü çeyreği itibarıyla 905 milyar TLye ulaşarak aşmış durumda. Bu ivmeyle banka, finansmanın ölçeğinin yanı sıra reel ekonomide yaratacağı somut etkiye vurgu yapıyor.

akbank'ın yaklaşımı: etki odaklı finansman ve stratejik iş birlikleri:

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bankanın yeni hedefini ve önceliklerini şöyle özetledi: "2030 yılı için belirlediğimiz 800 milyar TL sürdürülebilir finansman hedefimizi, 2026’nın üçüncü çeyreği itibarıyla 905 milyar TL’ye ulaşarak aştık. Türkiye’nin dönüşüm ihtiyacını ve önümüzdeki dönemin yatırım gereksinimlerini dikkate alarak, 2030 sürdürülebilir finansman hedefimizi 2,5 trilyon TL’ye yükseltiyoruz. Bizim için sürdürülebilir finansmanda önemli olan, finansmanın büyüklüğünün yanı sıra reel ekonomide oluşturduğu somut etkidir. Bu anlayışla, yeni yeşil kredi kullandırımlarımızın yüzde 50’sini sanayinin yeşil dönüşümüne yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Sanayimizin enerji verimliliğini artıran, emisyonlarını azaltan ve uluslararası rekabet gücünü destekleyen yatırımların finansmanına öncelik veriyoruz".

Gür, finansmanın sağlanmasının tek başına yeterli olmadığını; işletmelerin ihtiyaçlarının doğru anlaşılması, uygun teknolojilere yönlendirme ve teknik uzmanlıkla desteklenmenin de eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Bu yaklaşım, Akbank'ın kredi yapılarını standart paketlerden uzaklaştırıp yatırımın teknik ihtiyacına göre düzenleme stratejisini pekiştiriyor.

COP31’de dört öncelik: sanayi, tedarik zinciri, iklimlendirme ve mavi finansman

Akbank, COP31 kapsamında odaklanacağı dört temel alanı resmi gündemine aldı: sanayinin yeşil dönüşümü, sürdürülebilir tedarik zincirleri, elektrifikasyon ile sürdürülebilir iklimlendirme ve mavi finansman. Banka, bu alanlarda sanayi şirketlerini, KOBİ’leri, teknoloji sağlayıcılarını, kamu kurumlarını ve uluslararası finans kuruluşlarını bir araya getirerek yürüttüğü programları kalıcı finansman modellerine dönüştürmeyi hedefliyor.

sanayinin yeşil dönüşümü: yatırımların maliyeti ve banka çözümleri:

Avrupa Birliği karbon düzenlemeleri, Türkiye’de gelişen emisyon ticareti altyapısı ve değişen ihracat beklentileri, sanayi şirketlerini üretim biçimlerini yeniden değerlendirmeye zorluyor. Raporda aktarıldığı üzere, Türkiye’nin net sıfır hedefine ulaşabilmesi için sadece çelik, çimento, alüminyum ve gübre sektörlerinde 70 milyar doların üzerinde yatırım gerektiği hesaplanıyor. Her tesisin ihtiyaçları farklı olduğundan banka, standart kredi paketleri yerine teknik ihtiyaçlara göre şekillenen finansman modelleri geliştiriyor.

Bu yaklaşımın örneklerinden biri Yeşil Dönüşüm Skoru uygulaması. 2025’te devreye alınan skor, şirketlerin dönüşüm kapasitesini değerlendiriyor ve kredi süreçleri ile Yönetim Kurulu düzeyindeki karar mekanizmalarına entegre edildi; bugüne kadar 500’ü aşkın şirket bu sistemle analiz edildi. Akbank ayrıca 2050 yılına kadar net sıfır emisyonlu banka olma hedefini bu tür uygulamalarla desteklemeyi sürdürecek.

tedarik zincirleri: büyük şirketlerle uyumlu tedarikçi ağları oluşturmak:

Akbank, tedarik zincirlerini COP31’in ikinci ana başlığı olarak belirledi. Bir ürünün karbon ayak izinin yalnızca ana üreticiden değil, ham maddeden lojistiğe kadar tüm ağdan hesaplandığını belirten banka, teknoloji ve uzun vadeli finansmana erişim sıkıntısı yaşayan tedarikçilerin geride kalmasının büyük şirketlerin iklim hedeflerini zorlaştıracağını vurguluyor.

Bu kapsamdaki adımlardan biri, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yürütülen risk paylaşımlı program. Program, müşterilerin tedarikçilerine finansman sağlarken aynı zamanda çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) hedeflerine ulaşmalarına yönelik destek sunuyor. Akbank, COP31’de bu iş birliğini daha geniş bir ağa taşıyacak yenilikçi modeller açıklamaya hazırlanıyor.

Elektrifikasyon ve verimli iklimlendirme: binalar ve soğutmanın rolü

Akbank’ın üçüncü odak başlığı, elektrifikasyon ve sürdürülebilir iklimlendirme. Binaların küresel enerji talebinde önemli payı ve soğutma için kullanılan elektriğin artışı nedeniyle verimli iklimlendirme ve soğuk zincir sistemleri; enerji tüketimini, emisyonları azaltmak ve gıda, ilaç, turizm, perakende ile lojistik sektörlerinin dayanıklılığını güçlendirmek adına kritik kabul ediliyor.

Bankanın 2026 başında UNDP Cool-Up Programı kapsamında Türkiye’deki ilk finansal partner olması ve Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı’nı başlatması, finansmanı teknik danışmanlık ve teknoloji sağlayıcılarıyla birleştiren bir model sunuyor. Ayrıca Akbank yenilenebilir enerji, enerji depolama, YEKA yatırımları ve öz tüketim projelerini de finansman gündeminin merkezinde tutuyor.

Akbank’ın proje finansmanı portföyünde yeşil kredilerin payı bir yılda %38’den %42’ye yükseldi ve 2025 yılı sonunda proje finansmanı enerji portföyünde yenilenebilir enerjinin payı %77 olarak aktarıldı.

mavi finansman: su yönetimi ve sürdürülebilir turizm:

Akbank’ın dördüncü odağı mavi finansman; deniz ve kıyıların korunması, su verimliliği, suyun geri kazanımı, atıkların yeniden değerlendirilmesi ve sürdürülebilir turizm yatırımları bu başlık altında toplanıyor. Banka, suya erişimde yaşanacak sorunların tarımdan sanayiye, turizmden gıda üretimine kadar geniş bir alanda etkisi olacağını vurgulayarak 360 derece düşünülmüş modellerle yüksek etki hedefliyor.

Bankanın 2025’te proje finansmanıyla desteklediği otel portföyünün %99’u mavi finansman kapsamında takip edilen projelerden oluşuyor; sürdürülebilir turizm kredilerinin yeşil finansman portföyündeki payı ise %14 olarak bildirildi.

sosyal etki ve eğitim: ileri dönüşüm projeleri:

Akbank, sürdürülebilirlik taahhütlerini toplumsal projelerle de somutlaştırıyor. "Dönüşümde Gelecek Var" projesiyle kullanım ömrünü tamamlamış ofis mobilyalarının meslek liselerinde ileri dönüşüm eğitimi kapsamında yeniden değerlendirilmesi sağlandı. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle bugüne kadar 19.200 okul mobilyası üretilmiş, 1.311 okulun eğitim ortamı iyileştirilmiş ve 400 bini aşkın öğrenciye erişilmiş durumda. Protokol kapsamında ileri dönüşüm eğitim modülünün Türkiye genelindeki meslek liselerine yaygınlaştırılması hedefleniyor.

COP31 platformunda yeni modeller ve iş birlikleri duyurulacak

Akbank, COP31’de açıklayacağı yeni iş birlikleri ve finansman programlarıyla sanayiden KOBİ’lere, enerjiden su kaynaklarına kadar geniş bir alanda değer yaratmayı amaçlıyor. Banka, COP31’de kurulacak Yeşil Alan’daki İklim Finansman Hub standında yatırım yapılabilir projeler, uluslararası kaynaklara erişim ve dönüşüm finansmanı modelleri için paydaşları bir araya getirecek.

Akbank’ın stratejisi, finansmanı ölçekleyip yatırım ve teknik kapasitelerle buluşturarak sürdürülebilirlik hedeflerini ekonomik hayatta somut karşılıklara dönüştürmek üzerine kurulu. COP31’in Türkiye’de düzenlenecek olması (9-20 Kasım 2026, Antalya) bankanın bu gündemi ulusal üretim gücü, teknoloji kapasitesi ve finansman imkânlarıyla bağlama fırsatını güçlendiriyor.

AKBANK GENEL MÜDÜRÜ KAAN GÜR