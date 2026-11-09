Elazığ’da gece hava sıfırın altına inince araç camları buzlandı

Elazığ’da gece soğukları etkisini gösterdi:

Gece saatlerinde kent genelinde etkili olan soğuk hava, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle hissedilir bir soğumaya neden oldu. Bu düşüşün ardından özellikle dışarıda bırakılan araçların yüzeylerinde belirgin buzlanma gözlendi.

araç camlarında buzlanma:

Park halindeki otomobillerin camları sabah saatlerinde buz tabakasıyla kaplandı. Sürücüler, görüşün yeniden sağlanabilmesi için camlardaki buzları kazıyarak temizlemek zorunda kaldı; bu durum araç sahiplerinin hazırlık sürelerini uzattı.

günlük yaşam ve alınan önlemler:

Soğuk havanın etkisiyle vatandaşlar araçlarını kapalı veya korunaklı alanlara çekme, ön cam örtüsü kullanma gibi önlemler aldı. Gece boyunca görülen don olayı, araç kullananları dikkatli olmaya ve yola çıkmadan önce cam temizliğine zaman ayırmaya yöneltti.

ELAZIĞ'DA ARAÇLARIN CAMLARI BUZ TUTTU