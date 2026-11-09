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Elazığ’da gece hava sıfırın altına inince araç camları buzlandı

Elazığ’da gece etkili olan soğuk hava, sıcaklığın gece boyunca sıfırın altına düşmesiyle park halindeki araçların camlarının buz tutmasına yol açtı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 00:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ’da gece hava sıfırın altına inince araç camları buzlandı

Elazığ’da gece soğukları etkisini gösterdi:

Gece saatlerinde kent genelinde etkili olan soğuk hava, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle hissedilir bir soğumaya neden oldu. Bu düşüşün ardından özellikle dışarıda bırakılan araçların yüzeylerinde belirgin buzlanma gözlendi.

araç camlarında buzlanma:

Park halindeki otomobillerin camları sabah saatlerinde buz tabakasıyla kaplandı. Sürücüler, görüşün yeniden sağlanabilmesi için camlardaki buzları kazıyarak temizlemek zorunda kaldı; bu durum araç sahiplerinin hazırlık sürelerini uzattı.

günlük yaşam ve alınan önlemler:

Soğuk havanın etkisiyle vatandaşlar araçlarını kapalı veya korunaklı alanlara çekme, ön cam örtüsü kullanma gibi önlemler aldı. Gece boyunca görülen don olayı, araç kullananları dikkatli olmaya ve yola çıkmadan önce cam temizliğine zaman ayırmaya yöneltti.

ELAZIĞ&#039;DA ARAÇLARIN CAMLARI BUZ TUTTU

ELAZIĞ'DA ARAÇLARIN CAMLARI BUZ TUTTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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