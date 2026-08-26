Bodrum'da miras işbirliği: Patrik Bartholomeos ile Aya Nikola restorasyonu değerlendirildi

Patrik Bartholomeos'un Bodrum ziyareti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından makamında kabul edildi. Başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de eşlik ettiği görüşmede, kentin binlerce yıllık çok kültürlü mirası ve tarihi Aya Nikola Kilisesi'nin restorasyon süreci ön plana çıktı.

restorasyonun güncel aşamaları ve hedefler:

Başkan Mandalinci, ziyaret sırasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle yürütülen projeye dair detaylı bilgiler paylaştı. Belediye binasında sergilenen maket üzerinden projenin geldiği son aşama anlatıldı; yapının özgün dokusunun korunarak yeniden ayağa kaldırılması ve Aya Nikola Müzesi adıyla kentin kültürel mirasına kazandırılması hedeflendi.

saha incelemesi ve ortak mesaj:

Görüşme sonrası Patrik Bartholomeos ve beraberindeki heyet, Başkan Mandalinci ile Bodrum Çarşısı'nı gezerek restorasyonu devam eden kilise alanında incelemelerde bulundu. Mandalinci, nazik ziyaretleri ve Bodrum'un kültürel mirasına gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle Patrik Bartholomeos'a teşekkür ederek, Aya Nikola projesinin geleceğe taşınması için çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini belirtti.

FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS, BODRUM BELEDİYE BAŞKANI TAMER MANDALİNCİ’Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.