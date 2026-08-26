Pezeşkiyan: ekonomik kuşatma ABD'ye sonuç vermeyecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da ülkenin parasal, döviz ve finansal göstergelerinin son durumunu değerlendirmek üzere düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti ve önde gelen ekonomistler yer aldı.

toplantının ele aldığı başlıca konular:

Toplantının gündeminde para politikası, döviz piyasası hareketleri ve finansal istikrarı korumaya yönelik tedbirler vardı. Pezeşkiyan, yönetimin ekonomi kurumlarının yaptığı hazırlıklara işaret ederek alınan önlemlerin değerlendirilmesini istedi ve piyasaların durumunu yakından takip edeceklerini belirtti.

Pezeşkiyan'ın mesajı:

Konuşmasında Pezeşkiyan, İran'ın sorunları öncelikle diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çalıştığını vurguladı. Ancak aynı zamanda, bugüne kadar olduğu gibi, ABD'nin uyguladığı ekonomik baskının hiçbir şey elde edemeyeceğini söyledi ve bu baskıya karşı kararlı duracaklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı sözlerini, bu sürecin ancak İran Silahlı Kuvvetleri ile halkın cesareti ve desteği sayesinde ABD'nin hedeflerine ulaşmasını engelleyen bir mücadeleye benzeyeceği benzetmesiyle sürdürdü. Pezeşkiyan, yönetimin ekonomi alanındaki hazırlıklarının ve toplumsal desteğin baskının etkisini sınırlamada belirleyici olacağını ifade etti.

İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN, ABD'NİN İRAN'A KARŞI UYGULADIĞI EKONOMİK BASKIYLA HİÇBİR ŞEY ELDE EDEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ. (FOTO: ARŞİV)