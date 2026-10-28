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Bodrum'da sel benzeri sağanak sokakları göle çevirdi, hamile kadın sedyeyle kurtarıldı

Bodrum'da etkili sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi; ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalan hamile sedye ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:08

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bodrum'da sel benzeri sağanak sokakları göle çevirdi, hamile kadın sedyeyle kurtarıldı

Bodrum’da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak, cadde ve sokaklarda yoğun su birikintilerine yol açtı. Ev ve iş yerlerinde su baskınları görülürken, belediye ve itfaiye ekipleri bölgede müdahale başlattı.

Etkilenen mahalleler ve hasar:

Bitez Mahallesi, Eskiçeşme Mahallesi ile Gölköy ve Konacık mahallelerinde su baskınları kaydedildi. Bitez Mahallesi’nde bir ev, Eskiçeşme Mahallesi’nde bir ev ve Gölköy ile Konacık’ta toplam iki iş yerinde su baskını meydana geldi. Ekipler, olay yerlerinde su tahliye çalışmaları yürütüyor.

Kurtarma operasyonu ve sağlık durumu:

Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi’nde yoğun su birikintileri nedeniyle bir evde mahsur kalan hamile kadın, gelen ihbar üzerine görevlendirilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Bodrum Belediyesi ekiplerince sedyeyle güvenli şekilde evden çıkarıldı. Kadın, Bodrum Devlet Hastanesine sevk edildi; sağlık durumu ve bebeğinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saha verilerine göre ilçede metrekareye 32 kilogram yağış düştü. Ekipler, su baskınlarının zararlarını azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor ve vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

MUĞLA&#039;NIN BODRUM İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK CADDE VE SOKAKLARI GÖLE ÇEVİRDİ. İLÇEDE...

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK CADDE VE SOKAKLARI GÖLE ÇEVİRDİ. İLÇEDE METREKAREYE 32 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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