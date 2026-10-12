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Boğazda makine arızası: 17 metrelik tekne KEGM-6 ile Eceabat'ta emniyete alındı

Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu önlerinde makine arızasıyla sürüklenen 17 metrelik teknedeki 2 kişi, KEGM-6 botu tarafından Eceabat'ta kurtarıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Boğazda makine arızası: 17 metrelik tekne KEGM-6 ile Eceabat'ta emniyete alındı

Boğazda makine arızası: 17 metrelik tekne KEGM-6 ile Eceabat'ta emniyete alındı

Olayın gelişimi:

Çanakkale Boğazı'nın Nara Burnu önlerinde, içinde iki kişinin bulunduğu 17 metre boyundaki tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS)ne bildirdi.

Kurtarma operasyonu:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 botu, tekneyi yedekleyerek içerisindeki 2 kişi ile birlikte Eceabat'ta emniyete aldı. Operasyon sonucunda tekne güvenli bölgeye çekildi ve emniyet işlemleri tamamlandı.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA SÜRÜKLENEN VE İÇİNDE 2 KİŞİNİN BULUNDUĞU TEKNE, KIYI EMNİYETİNE AİT BOT İLE...

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA SÜRÜKLENEN VE İÇİNDE 2 KİŞİNİN BULUNDUĞU TEKNE, KIYI EMNİYETİNE AİT BOT İLE YEDEKLENEREK ECEABAT'TA EMNİYETE ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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