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Gaziantep ana arterlerinde dış cephe dönüşümüyle kent silueti yenileniyor

Gaziantep Büyükşehir'in Tüfekçi Yusuf Bulvarı, Korutürk ve Dr. Mecit Barlas caddelerinde 251 binayı, 405 dükkânı kapsayan cephe yenileme çalışması sürüyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziantep ana arterlerinde dış cephe dönüşümüyle kent silueti yenileniyor

Gaziantep'te üç arterde dış cephe yenileme çalışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini güçlendirmek amacıyla kent merkezindeki ana ulaşım akslarında kapsamlı dış cephe yenileme programı yürütüyor. Uygulama, ulaşım ve altyapı yatırımlarının yanında cadde siluetinin düzenlenmesini hedefliyor.

Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda kapsamlı uygulama:

Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda, Şehreküstü İtfaiyesi Kavşağı'ndan Mezarlık Kavşağı'na kadar uzanan güzergâhta toplam 164 bina ve 221 dükkanın dış cepheleri yenilenecek. Çalışma, batı cephesinde 1.570 metre, doğu cephesinde 1.450 metre olmak üzere toplam 3.020 metrelik bir hatta uygulanacak.

Korutürk ve Dr. Mecit Barlas caddelerinde detaylar:

Korutürk Caddesi'nde 81 bina ve 169 dükkanın cepheleri yenilenecek; caddenin batı cephesinde 850 metre, doğu cephesinde 290 metre olmak üzere toplam 1.140 metrelik bir uzunlukta çalışma yapılacak. Dr. Mecit Barlas Caddesi'nde ise 6 bina ve 15 dükkanın dış cepheleri kapsanacak ve burada 87 metrelik uygulama gerçekleştirilecek.

Toplam etki ve hedefler:

Üç caddede bir arada yürütülecek çalışmalarla birlikte 251 bina ve 405 dükkanın dış cepheleri yenilenmiş olacak; toplam uygulama uzunluğu 4.247 metreye ulaşıyor. Belediye, bu adımla cadde ve bulvarların kent kimliğiyle uyumlu, daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşmasını amaçlıyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’DEN KENTİN ANA CADDELERİNE ESTETİK DOKUNUŞ

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’DEN KENTİN ANA CADDELERİNE ESTETİK DOKUNUŞ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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