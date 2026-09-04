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emniyet şeridinde arızaya bakan kişi başka bir kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Bursa'da arızalanan kamyoneti emniyet şeridine çeken sürücünün aracın altına girdiği sırada başka bir kamyonetin çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:46

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

emniyet şeridinde arızaya bakan kişi başka bir kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Emniyet şeridinde meydana gelen kaza yaşamla sonuçlandı

Bursa-İstanbul-İzmir otoyolu Hal kavşağı mevkiinde yaşanan kazada, iddiaya göre arızalanan kamyoneti emniyet şeridine çeken sürücü aracın altına girerek arızaya bakmaya başladı. Bu sırada, yönetimindeki kamyonetle olay yerine gelen başka bir araç arızalı kamyonete çarptı ve aracın altında bulunan kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza ve ilk müdahale:

Olayda, arızalandığı belirtilen kamyonetin plakasının 43 VA 955 olduğu, çarpan kamyonetin ise sürücüsünün E.G. olduğu ve plakasının 41 K 0102 olduğu kaydedildi. Kaza sonucunda bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralı olarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini aldı ve yaralıya müdahale edildi.

Soruşturma ve gözaltı:

Kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi, işlemler için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 41 K 0102 plakalı kamyonetin sürücüsü E.G. gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapmaya ve kazanın oluş nedenini detaylandırmaya devam ediyor.

BURSA&#039;DA İDDİAYA GÖRE ARIZALANAN KAMYONETİNİ YAPMAK İÇİN ALTINA GİREN ŞAHIS, BAŞKA BİR KAMYONETİN...

BURSA'DA İDDİAYA GÖRE ARIZALANAN KAMYONETİNİ YAPMAK İÇİN ALTINA GİREN ŞAHIS, BAŞKA BİR KAMYONETİN ÇARPMASI SONUCU CAN VERDİ. YAŞANAN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 1 KİŞİ DE AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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