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Küre Dağları'nda koruma altındaki boynuzlu engerek kamerada

Mustafa Yiğit, Kastamonu'nun Cide ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki boynuzlu engereği cep telefonuyla görüntüledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Küre Dağları'nda koruma altındaki boynuzlu engerek kamerada

görüntü kaydı ve olayın detayları:

Kastamonu'nun Cide ilçesi Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde, Loç Vadisi yakınlarındaki Malyas Kanyonu mevkiinde bir doğa gezisi sırasında Mustafa Yiğit bir yılan fark etti. Yiğit, yılanı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Kayıt sonrası yaptığı araştırmada söz konusu canlının nesli tükenme tehlikesi altında olan boynuzlu engerek olduğu tespit edildi.

Yiğit’in kısa süreli görüntülediği yılan, daha sonra ormanlık alana doğru hareket ederek gözden kayboldu. Kayıt, bölgedeki nadir türlerin varlığına ilişkin doğrudan bir görsel kanıt sağladı.

koruma ve farkındalığın önemi:

Bu tür gözlemler, koruma çalışmaları ve saha izleme açısından değere sahiptir. Boynuzlu engerek gibi koruma altındaki türlerin varlığının tespit edilmesi, ilgili kurumların ve yerel halkın dikkatini çekiyor. Doğa içinde karşılaşılan nadir türlerin rahatsız edilmeden kayıt altına alınması ve yetkili mercilere bildirilmesi, hem bireysel güvenlik hem de koruma çabalarına katkı sağlar.

Gözlemcilerin kayıtları, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin izlenmesine yardımcı olur; bu tür kayıtlar uzmanlar tarafından doğrulanarak koruma stratejilerine kaynak oluşturabilir.

CİDE İLÇESİNDE MALYAS KANYONU MEVKİİNDE NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLAN BOYNUZLU ENGEREK...

CİDE İLÇESİNDE MALYAS KANYONU MEVKİİNDE NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLAN BOYNUZLU ENGEREK YILANI GÖRÜNTÜLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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