Astana'da türk dünyası için ortak vizyon arayışı

İletişim Başkanlığı'nın organizasyonuyla Astana’da panel gerçekleştirildi

Kazakistan’ın başkenti Astana, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Açılış konuşmaları sırasında Prof. Dr. Ferhat Pirinçci ve Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu söz aldı; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise video mesajı ile katılımcılara hitap etti.

Panelde öne çıkan başlıklar:

Panelde, Türk dünyasında ortak alfabe tartışmaları, dezenformasyonla mücadele ve entegrasyon sürecinde atılması gereken adımlar kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar, ekonomik iş birliği, ortak yatırımlar ve Orta Koridor'un stratejik önemi üzerinde durdu; eğitim, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliği imkânları da değerlendirildi.

Etkinlikte ayrıca kültürel iş birliği ve kamu diplomasisi araçlarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Dezenformasyonla mücadelenin bölgesel iş birliği için ön koşul olduğu ve bu alanda ortak mekanizmaların oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

Katılımcıların değerlendirmesi ve zirve hazırlığı:

Panelin moderatörlüğünü Uluslararası Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Bayram üstlendi. Panelde konuşan isimler arasında Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Prof. Dr. Janat Momınkulov, Doç. Dr. Talgat Moldabay ve Doç. Dr. Suat Beylur yer aldı. Katılımcılar, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin bölgesel kalkınma ve istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın mesajında, dezenformasyonla mücadelenin önemine işaret edilerek Türk Devletleri Teşkilatı'nın 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin bölgesel iş birliğini güçlendirmede önemli bir fırsat olduğu kaydedildi. Katılımcılar, panelin Ankara zirvesi öncesinde ortak gündemin değerlendirilmesine ve karşılıklı adımların koordinasyonuna imkân tanıdığını ifade etti.

Etkinlik, akademi, diplomasi ve politika alanlarından gelen temsilcileri bir araya getirerek hem sorun alanlarını hem de pratik iş birliği fırsatlarını masaya yatırdı ve Türk dünyasında daha yakın bir entegrasyon vizyonunun gerekliliğini yeniden teyit etti.

(SOLDAN SAĞA) BÜLENT BAYRAM'IN MODERATÖRLÜĞÜNDEKİ PANELDE PROF. DR. HASAN ALİ KARASAR, PROF. DR. JANAT MOMINKULOV, DOÇ. DR. SUAT BEYLUR VE DOÇ. DR. TALGAT MOLDABAY KATILDI