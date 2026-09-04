Dolar 48,4373 +0,05%
Euro 56,2828 -0,03%
Bist 13.969,61 +0,27%
Altın Gram 6.974,19 -1,35%
EUR/USD 1,1624 -0,06%
Brent Petrol 94,21 -1,37%
--°

Astana'da türk dünyası için ortak vizyon arayışı

Astana'daki panelde ortak alfabe, dezenformasyonla mücadele ve entegrasyon konuşuldu; etkinlik, 29-30 Ekim'deki Ankara zirvesi öncesi gündemi değerlendirdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:46

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 16:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Astana'da türk dünyası için ortak vizyon arayışı

İletişim Başkanlığı'nın organizasyonuyla Astana’da panel gerçekleştirildi

Kazakistan’ın başkenti Astana, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Açılış konuşmaları sırasında Prof. Dr. Ferhat Pirinçci ve Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu söz aldı; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise video mesajı ile katılımcılara hitap etti.

Panelde öne çıkan başlıklar:

Panelde, Türk dünyasında ortak alfabe tartışmaları, dezenformasyonla mücadele ve entegrasyon sürecinde atılması gereken adımlar kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar, ekonomik iş birliği, ortak yatırımlar ve Orta Koridor'un stratejik önemi üzerinde durdu; eğitim, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliği imkânları da değerlendirildi.

Etkinlikte ayrıca kültürel iş birliği ve kamu diplomasisi araçlarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Dezenformasyonla mücadelenin bölgesel iş birliği için ön koşul olduğu ve bu alanda ortak mekanizmaların oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

Katılımcıların değerlendirmesi ve zirve hazırlığı:

Panelin moderatörlüğünü Uluslararası Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Bayram üstlendi. Panelde konuşan isimler arasında Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Prof. Dr. Janat Momınkulov, Doç. Dr. Talgat Moldabay ve Doç. Dr. Suat Beylur yer aldı. Katılımcılar, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin bölgesel kalkınma ve istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın mesajında, dezenformasyonla mücadelenin önemine işaret edilerek Türk Devletleri Teşkilatı'nın 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin bölgesel iş birliğini güçlendirmede önemli bir fırsat olduğu kaydedildi. Katılımcılar, panelin Ankara zirvesi öncesinde ortak gündemin değerlendirilmesine ve karşılıklı adımların koordinasyonuna imkân tanıdığını ifade etti.

Etkinlik, akademi, diplomasi ve politika alanlarından gelen temsilcileri bir araya getirerek hem sorun alanlarını hem de pratik iş birliği fırsatlarını masaya yatırdı ve Türk dünyasında daha yakın bir entegrasyon vizyonunun gerekliliğini yeniden teyit etti.

(SOLDAN SAĞA) BÜLENT BAYRAM&#039;IN MODERATÖRLÜĞÜNDEKİ PANELDE PROF. DR. HASAN ALİ KARASAR, PROF. DR....

(SOLDAN SAĞA) BÜLENT BAYRAM'IN MODERATÖRLÜĞÜNDEKİ PANELDE PROF. DR. HASAN ALİ KARASAR, PROF. DR. JANAT MOMINKULOV, DOÇ. DR. SUAT BEYLUR VE DOÇ. DR. TALGAT MOLDABAY KATILDI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Genç hafız Alperen Akkuzu toprağa verildi
images

Girne açıklarında 554 metrede robotlarla enkazdan kayıp naaşlar çıkarma çalışmal...
images

Melih Kaygusuz için son görev: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören
images

Yaren ve Nazlı göç yolunda: Eskikarağaç'ta yuva sessizliğe büründü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan, Önen ailesinin acısına ortak oldu

Samsun'da genç karatecilerin bölgesel mücadelesi başladı

Son gün hareketi: Samsunspor’dan sekiz oyuncuya geçici veda

Büyükçekmece sahilinde yeşil alanda alevlerle mücadele sürüyor

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı