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Şehitkamil’de düzenlenen sempozyum: Mithras kültü ve Dülük'ün uluslararası görünürlüğü

I. Uluslararası Mithras sempozyumu Gaziantep'te düzenlendi; bilim insanları Dülük Antik Kenti'ndeki Mithras kutsal alanlarını arkeolojik ve kültürel açıdan değerlendirdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehitkamil’de düzenlenen sempozyum: Mithras kültü ve Dülük'ün uluslararası görünürlüğü

Sempozyumun düzeni ve katılımcılar:

Şehitkamil Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen I. Uluslararası 'Roma İmparatorluğu'nun Doğu Eyaletlerinde Mithras Kültü' sempozyumu, alanında uzman yerli ve yabancı araştırmacıların katılımıyla Gaziantep Zeugma Müzesi Poseidon Salonunda yapıldı. Etkinlik, arkeoloji, tarih ve kültürel miras disiplinlerinden gelen konuşmacıların sunumlarına ev sahipliği yaptı.

Ele alınan konular ve bilimsel değerlendirmeler:

Sempozyum oturumlarında Mithras kültünün ortaya çıkışı, Roma dünyasındaki yayılımı ve inanç sisteminin temel unsurları bilimsel bir çerçevede ele alındı. Katılımcılar, özellikle Dülük Antik Kenti bağlamında Mithras kutsal alanlarının arkeolojik verilerini ve bölgenin tarihsel rolünü tartıştı; sunumlar hem saha buluntuları hem de kültürel miras koruma perspektifleri üzerine yoğunlaştı.

Bu bilimsel buluşma, Gaziantep ve Şehitkamil’in sahip olduğu kültürel mirasın ulusal ve uluslararası akademi çevrelerinde daha görünür hale gelmesine katkı sağladı. Sempozyumda yapılan değerlendirmeler, Dülük’teki kutsal alanların bölgenin antik dönemdeki dinî ve toplumsal dokusunu anlamada önemli veriler sunduğunu vurguladı.

Şehitkamil Belediyesi’nin kültürel mirasın korunması, araştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çalışmaları çerçevesinde düzenlenen etkinliğin, Dülük Antik Kenti’nin ulusal ve uluslararası alandaki tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor. Sempozyumun sonunda katkı sunan bilim insanlarına, akademisyenlere ve organizasyonda emeği geçen kurum ve kuruluşlara sertifika takdimi yapıldı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ’NİN KATKILARIYLA DÜZENLENEN I. ULUSLARARASI &quot;ROMA İMPARATORLUĞU’NUN DOĞU...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ’NİN KATKILARIYLA DÜZENLENEN I. ULUSLARARASI "ROMA İMPARATORLUĞU’NUN DOĞU EYALETLERİNDE MİTHRAS KÜLTÜ" SEMPOZYUMU, ALANINDA UZMAN YERLİ VE YABANCI BİLİM İNSANLARININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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