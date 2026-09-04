Vali Aydın Baruş'tan Kızılay'a destek ziyareti

Vali Aydın Baruş'un kızılay ziyaretinin ayrıntıları:

Vali Aydın Baruş, Türk Kızılay Erzurum Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi Başkanı Hüseyin Bekmez ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı ve şubenin il genelinde yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kızılay'ın yerel çalışmaları hakkında bilgilendirme:

Vali Baruş, Kızılay yetkililerinden yürütülen yardım programları, sosyal destek çalışmaları ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerin organizasyonu konusunda detaylı bir brifing aldı. Görüşmede kurumun gönüllülük esaslı faaliyetleri ve toplumsal dayanışma vurgulandı.

Teşekkür ve kurumlar arası işbirliği:

Vali Aydın Baruş, gönüllülük ve dayanışma anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay Erzurum Şubesi yöneticilerine ve gönüllülere teşekkür etti. Ziyaret, ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin sürdürülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerle sona erdi.

VALİ AYDIN BARUŞ, TÜRK KIZILAY ERZURUM ŞUBESİ’Nİ ZİYARET ETTİ.