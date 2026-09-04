Bolu'da çöp hizmeti ödemelerinde usulsüzlük iddiası: 7 şüpheli mahkemeye sevk edildi

soruşturmanın kapsamı ve tespitler:

Soruşturma, Bolu Belediyesi tarafından çöp toplama işini yürüten yüklenici firmaya yapılan ödemeler üzerinde yoğunlaştı. Yapılan incelemede, çalışmayan çöp toplama araçlarının çalışmış gibi gösterilerek sahte evrak düzenlendiği belirlendi. Bu yöntemle yüklenici firmaya toplam 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.

operasyon ve gözaltılar:

Soruşturma kapsamında, belediye yöneticileri, çalışanları ve şirket yetkililerinden oluşan 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, bu şüpheliler arasında başka bir dosyadan tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın da yer aldı. 1 Eylül Salı günü 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

adliyeye sevk süreçleri:

Dün gerçekleştirilen adli işlemlerde 14 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, bunlardan 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve 8 kişi tekrar jandarma birimlerine teslim edilmişti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan kalan 16 şüpheli ise geniş güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler arasında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın dahil olmak üzere toplam 7 kişi, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BOLU BELEDİYESİ'NE YÖNELİK 34 MİLYON 288 BİN TL'LİK USULSÜZ ÖDEME SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINDA BULUNAN 16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. SAVCILIKTAKİ İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANAN BOLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI GÜLDEN ÖZAYDIN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 7 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ.