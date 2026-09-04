Bolu'da çöp toplamada 'hayali mesai' soruşturmasında 7 tutuklama

Soruşturmanın kapsamı:

Bolu Belediyesi’nin çöp toplama hizmetine ilişkin yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının gerçekte hizmet vermediği halde çalışmış gibi gösterildiği ve buna ilişkin gerçeğe aykırı belgeler düzenlendiği iddia edildi. Yapılan mali incelemede, yüklenici firmaya usulsüz ödemeler yapıldığı ve bu yöntemle toplam 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme gerçekleştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, belediye yöneticileri, çalışanlar ve yüklenici şirket yetkililerinin bulunduğu şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Aralarında Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın’ın da bulunduğu toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon ve adli süreç:

Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında 1 Eylül tarihinde yedi ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından gruplar halinde Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından 7 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve hakimlikçe tutuklanmalarına karar verildi. Tutuklananlar arasında; Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri B., Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı Burak T., MCY şirket yetkilisi Faruk G., Yeşilçam şirket yetkilisi Fatih L. ile Bolu Belediyesi ile yapılan ihale sözleşmesini Yeşilçam Peyzaj Temizlik İnşaat Nakliye Sanayi Ticaret Ltd. Şti. adına vekâleten imzalayan Yılmaz E. yer aldı.

Adliyeye sevk edilen diğer 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yürütülen işlemler ve yargı süreci devam ediyor.

BOLU BELEDİYESİ'NDEKİ 34 MİLYON LİRALIK 'HAYALİ MESAİ' SORUŞTURMASINDA ARALARINDA BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE ŞİRKET YETKİLİLERİNİN DE BULUNDUĞU 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.