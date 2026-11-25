olay yeri ve müdahale:

Gece saatlerinde Bolu merkeze bağlı Pirahmetler köyü'nde, M.H. adına kayıtlı üç katlı bir evin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hızlı müdahalesiyle yangının diğer katlara sıçramasını engelleyerek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

inceleme ve sonraki adımlar:

Olay yerinde ilk müdahaleyi tamamlayan ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Yetkililer, sürecin ardından yapılacak teknik ve adli incelemelerle yangının kaynağının tespit edileceğini bildirdi.

İtfaiye müdahalesinin zamanında olması sayesinde yangının binanın tamamına yayılmasının önlendiği belirtildi.

BOLU'DA 3 KATLI EVİN BİRİNCİ KATINDA BULUNAN SÜTLÜK ODASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE DİĞER ODALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.