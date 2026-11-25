Atv kazasında uçuruma yuvarlanan sürücü kurtarıldı

Yalova'nın Termal ilçesinde, Üvezpınar mevkiinde dağlık arazide seyir halindeyken atv'nin uçuruma yuvarlanması sonucu bir sürücü yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Kurtarma çalışmasının ayrıntıları:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD arama ve kurtarma ekipleri müdahale etti. Çalışmalara 3 arazi aracı, 1 adet 8x8 amfibi araç ve 8 personel katıldı. Termal İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri koordineli şekilde zorlu arazi şartlarında arama ve kurtarma faaliyetlerini yürüttü.

Yaralıya müdahale ve sevk:

Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından uçuruma yuvarlanan vatandaş yaralı olarak bulundu ve bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde Yalova UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, güvenli bölgede 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

YALOVA’NIN TERMAL İLÇESİNDE ATV İLE DAĞLIK ALANDA SEYİR HÂLİNDEYKEN UÇURUMA YUVARLANAN VATANDAŞ, EKİPLERİN YAKLAŞIK 6 SAAT SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU YARALI OLARAK KURTARILDI.