Merkezin görevi:

Bolu'da kaybolan çocuklarla ilgili kurulan koordinasyon merkezi, arama çalışmalarını düzenlemek, ailelere psikososyal destek sağlamak ve kurumlar arası iletişimi sağlamak üzere yapılandırıldı. Merkez, yerel yetkililer, güvenlik birimleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla eşgüdümlü çalışacak.

Ailelere ve aramalara yönelik uygulamalar:

Merkez, kayıp ihbarlarının toplanması, sahadaki ekiplerin yönlendirilmesi ve arama sonuçlarının merkezi olarak takip edilmesi gibi görevleri üstlenecek. Ailelere düzenli bilgi akışı sağlanarak belirsizliğin azaltılması ve gerekli uzman desteğinin yönlendirilmesi hedefleniyor.

İletişim ve koordinasyon süreçleri:

Merkez, kurumlar arası veri paylaşımını kolaylaştıracak ve arama stratejilerinin merkezi bir çatı altında planlanmasını sağlayacak. Eşgüdümlü çalışma, kaynakların etkin kullanılmasını ve arama hızının artmasını amaçlıyor; sahadaki birimler ile sürekli iletişim sağlanacak.

Süreçte öncelikler:

Öncelik, kaybolan çocuğun en kısa sürede bulunması ve ailenin güvence altına alınmasıdır. Risklerin azaltılması amacıyla ekiplerin koordineli hareket etmesi, bilgi akışının şeffaf ve düzenli tutulması ile ailelere yönelik destek hizmetlerinin hızlıca devreye sokulması planlanıyor.

Bolu'da kaybolan çocuklar koordinasyon merkezinde