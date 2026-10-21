Dolar 49,5975 +0,03%
Euro 55,6825 -0,05%
Bist 11.679,65 -1,00%
Altın Gram 6.600,67 -0,08%
EUR/USD 1,1221 -0,17%
Brent Petrol 110,10 +1,20%
--°

Bolu'da TEM otoyolunda zincirleme kaza: kamyonet, otomobil ve otobüs çarpıştı

Elmalık mevkiinde TEM Otoyolu'nda kamyonet, otomobil ve otobüsün karıştığı zincirleme kazada kamyonet sürücüsü ve bir yolcu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:07

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 10:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu'da TEM otoyolunda zincirleme kaza: kamyonet, otomobil ve otobüs çarpıştı

Elmalık'ta kaza nasıl gerçekleşti:

Olay, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişindeki Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden 34 ZR 9476 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Bu çarpma zincirleme bir trafik kazasının başlangıcı oldu.

Refüje çarpma anının ardından arkadan gelen 34 NBD 259 plakalı otomobil ile 34 CDL 37 plakalı otobüs duramayarak kazaya karıştı. Kazaya karışan araçlarda çeşitli maddi hasarlar oluştu.

yaralananlar ve müdahale:

Kaza sonucunda kamyonet sürücüsü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı; toplam yaralı sayısı 2 olarak bildirildi. Olay ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme ve olay yeri çalışmalarının jandarma ekiplerince sürdüğü öğrenildi.

TEM OTOYOLU’NUN BOLU GEÇİŞİNDE KAMYONET, OTOMOBİL VE OTOBÜSÜN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK...

TEM OTOYOLU’NUN BOLU GEÇİŞİNDE KAMYONET, OTOMOBİL VE OTOBÜSÜN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Batman’da sabah saatlerinde hafif ticari araç direğe çarptı, 1 kişi yaralandı
images

Uşak'ta NMB tekstil tesisinde çıkan yangına ekipler yoğun müdahale ediyor
images

Uşak'ta NMB Tekstil'e ait elyaf ve geri dönüşüm tesisinde yangın
images

Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül adliyeye sevk edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

motosiklet ambulanslar 90 saniyede hazırlanıp 3 dakikada vakada oluyor

Batman’da sabah saatlerinde hafif ticari araç direğe çarptı, 1 kişi yaralandı

Uşak'ta NMB tekstil tesisinde çıkan yangına ekipler yoğun müdahale ediyor

Gençlik merkezinden özel öğrencilere neşe dolu buluşma

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti