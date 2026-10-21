Bolu'da TEM otoyolunda zincirleme kaza: kamyonet, otomobil ve otobüs çarpıştı

Elmalık'ta kaza nasıl gerçekleşti:

Olay, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişindeki Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden 34 ZR 9476 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Bu çarpma zincirleme bir trafik kazasının başlangıcı oldu.

Refüje çarpma anının ardından arkadan gelen 34 NBD 259 plakalı otomobil ile 34 CDL 37 plakalı otobüs duramayarak kazaya karıştı. Kazaya karışan araçlarda çeşitli maddi hasarlar oluştu.

yaralananlar ve müdahale:

Kaza sonucunda kamyonet sürücüsü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı; toplam yaralı sayısı 2 olarak bildirildi. Olay ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme ve olay yeri çalışmalarının jandarma ekiplerince sürdüğü öğrenildi.

TEM OTOYOLU’NUN BOLU GEÇİŞİNDE KAMYONET, OTOMOBİL VE OTOBÜSÜN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.