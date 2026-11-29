Boluspor evinde çözüm arıyor: Esenler Erokspor 2-0 kazandı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanan karşılaşmada Boluspor, sahasında Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik sorumluları mücadeleyi ve takımlarının performansını değerlendirdi.

Boluspor teknik sorumlusunun değerlendirmesi:

Boluspor Teknik Sorumlusu Yiğit Yılmazer, takımının sahada istedikleri oyunu ortaya koyamadığını vurguladı. Yılmazer, Erokspor'un ön alan baskısına ve blok halinde organize savunmasına karşı planları olduğunu; antrenmanlarda bu durumların çalışıldığını ancak sahadaki değişkenlerin uygulamayı zorlaştırdığını söyledi.

Yılmazer, "Açıkçası Erokspor’un nasıl oynayacağını, neler yapabileceğini biliyorduk. Ön alan baskısı yapacağını, bu baskı sırasında arkada bulacağımız boşlukları birçok kez çalıştık ve oyuncularımızla konuştuk. Ancak antrenmanlarda ne kadar çalışırsanız çalışın, bazen saha içerisindeki değişkenler bunları yapmanıza engel oluyor." diye konuştu.

Teknik sorumlu, takımının orta sahayı ve savunma blokunu geçmekte zorlandığını, oyuncuların biraz yumuşak kaldığını belirterek, "Erokspor gibi güçlü bir takıma karşı mücadele ediyorsanız biraz daha sert oynamanız ve rakibinizin iki katı koşmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Yılmazer, puan almak için daha fazla mücadele ve çaba gerektiğini ekledi.

Esenler Erokspor teknik direktöründen yorumlar:

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Boluspor'un zorlu saha ve tesis koşullarına rağmen gösterdiği mücadeleyi övdü. Karaman, Boluspor'un genç ve hırslı bir kadroya sahip olduğunu ve kendilerine zorluk çıkardıklarını söyledi.

Karaman, "Öncelikle Boluspor’dan başlayayım. Sahanın zemini, stadın durumu ve buradaki şartları görüyoruz. Zor şartlara rağmen müthiş mücadele veriyorlar. Geçen hafta deplasmanda çok iyi bir takıma karşı önemli bir beraberlik aldılar. Bugün de bize çok zorluk çıkardılar." dedi.

Maç boyunca kontrolün kendilerinde olduğunu belirten Karaman, takımının alternatif hamle gücüne değinerek skordan memnun olduğunu ifade etti: "Skordan ve sonuçtan memnunum. Daha iyi olabiliriz ancak mevcut şartlarda bu kadarını yapabildik. Şimdi önümüzdeki haftanın maçına odaklanıp hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." Ayrıca Karaman, Bolusporlu taraftarlara selamlarını iletti.

Her iki teknik sorumlunun açıklamaları, Boluspor'un saha içi zorluklara rağmen gösterdiği çaba ile Erokspor'un ligdeki gücünü ortaya koydu. Boluspor için çözüm arayışı sürerken, Erokspor için alınan bu sonuç moral ve planlama açısından önem taşıyor.

BOLUSPOR TEKNİK SORUMLUSU YİĞİT YILMAZER