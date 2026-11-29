kaza nasıl gerçekleşti:

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, edinilen bilgiye göre Menderes Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yoldan çıkarak toprak alanda durdu.

Olayda maddi hasar oluşurken, yetkililerden edinilen bilgilere göre yaralanan olmadı.

görüntülerde neler var:

Kaza anı ve sonrasına ait görüntüler, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kayıtlarda çarpışma anı net biçimde görülürken, sürücülerden birinin araçtan indikten sonra kendi aracına yumruk attığı anlar da yer aldı.

görüntülerin önemi:

Kayda yansıyan görüntüler, kazanın anlık seyrini ve tarafların tepkilerini belgeliyor; bu tür kayıtlar olayın değerlendirilmesinde önemli bir görsel kanıt niteliği taşıyor.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASI, YOLDAN GEÇEN BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI.