Esenler Erokspor deplasmanda Boluspor'u 2-0 yendi

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanan maçta Esenler Erokspor, Bolu Atatürk Stadı'nda konuk olduğu Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma, erken gelen bir gol ve ikinci yarıda gelen etkili bir atakla Esenler lehine sonuçlandı.

maçtan dakikalar:

10. dakikada Burak Çoban'ın ortasında ceza sahası içinde Recep Niyazın aşırtma vuruşunda top kalecinin üzerinden ağlarla buluştu ve skor 0-1 oldu.

51. dakikada Kanga'nın ara pasında topu alan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahasına girip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve Esenler Erokspor üstünlüğü 2-0'a taşıdı.

kadrolar, hakemler ve kartlar:

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Zorbay Küçük, Seyfettin Ünal, Ömer Lütfü Aydın

Boluspor: Tafas, Tolunay Artuç, Mustafa Alptekin Çaylı, Arda Tuğra Saygı (Ahmet Can Özdemir dk. 54), Muhammet Zeki Dursun, Argüello, Ege Özkayımoğlu (Temel Çakmak dk. 88), Bartu Göçmen, Bertu Alican Özyürek (Muhammet Mert dk. 79), Nurettin Korkmaz (Furkan Emin Kaçmaz dk. 54), Yusuf Can Esendemir (Canberk Özdemir dk. 54). Yedekler: Orkun, Abdulsamet, Deniz, Uğurhan. Teknik Direktör: Yiğit Yılmazer.

Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Luccas, Mikail Okyar (Ferhat Yazgan dk. 59), Kanga (Tugay Kaçar dk. 82), Necip Niyaz (Noel Janver dk. 83), Faye, Onur Ulaş, Burak Çoban (Yusuf Erdoğan dk. 72), Erkan Kaş, Hayrullah Bilazer, Zeqiri (Kubilay Kanatsızkuş dk. 46). Yedekler: Muhammet, Samudio, Bahadır, Talha, Furkan. Teknik Direktör: Hikmet Karaman.

Goller: Recep Niyaz (dk. 10), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 51) — Esenler Erokspor.

Sarı kartlar: Bartu Göçmen (Boluspor); Mikail Okyar, Erkan Kaş (Esenler Erokspor).

Maç, Esenler Erokspor'un kontrollü oyunu ve etkili hücum organizasyonlarıyla öne çıktığı bölümler sonrası ev sahibi Boluspor'un direnç gösterememesiyle tamamlandı. Sonuç, ligde her iki takımın konumunu etkileyebilecek önemde bir deplasman galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

TRENDYOL 1. LİG’İN 16. HAFTASINDA BOLUSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ESENLER EROKSPOR’A 2-0 MAĞLUP OLDU.