Bolvadin'de yol ortasında çarpışma: elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Bolvadin'de yol ortasında çarpışma

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir servis minibüsü ile 3 tekerlekli elektrikli bisikletin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, ilçe merkezindeki Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.T. idaresindeki 03 AIY 602 plakalı servis minibüsü ile Z.Ç. yönetimindeki 03 AJY 709 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Z.Ç. yaralandı.

kaza ve müdahale:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralı Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralının sağlık durumu iyi olarak bildirildi.

güvenlik görüntüleri ve soruşturma:

Kaza anı, yakındaki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde çarpışmanın gerçekleştiği anlar net şekilde görülüyor. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve trafik güvenliğiyle ilgili bulguların raporlandırılacağını belirtti. Kazanın detayları polis incelemesi tamamlandığında resmi olarak açıklanacak.

Minibüsün elektrikli bisiklete çarptığı: O anlar kamerada