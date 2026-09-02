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Bomba paniği caddeyi kilitledi: boş çantadan kadın kıyafetleri çıktı

Burdur'da Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı'nda sahipsiz bir çanta ihbarı üzerine bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatıldı; içinden kadın kıyafetleri çıktı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bomba paniği caddeyi kilitledi: boş çantadan kadın kıyafetleri çıktı

Burdur'da şüpheli çanta kontrol altına alındı

Saat 15.30 civarında Burdur Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bir yakıt istasyonu önüne bırakıldığı bildirilen sahipsiz çanta, vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerce değerlendirildi. İhbarı alan 112 Acil Çağrı Merkezi yönlendirmesiyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve cadde güvenlik gerekçesiyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

güvenlik önlemleri:

Olay yerine intikal eden bomba imha uzmanları, çantayı çevre güvenliğini sağlayarak inceledi. Şüpheli paket, olası riske karşılık fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı. Bölgedeki vatandaşların ve ekiplerin güvenliği için geniş güvenlik şeridi oluşturuldu.

inceleme ve sonuç:

Patlatmanın ardından yapılan detaylı kontrolde çantanın içinde kadın kıyafetleri olduğu tespit edildi. Polis ve uzman ekiplerin yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BURDUR&#039;DA CADDE ÜZERİNE BIRAKILAN VE BOMBA İMHA EKİPLERİNCE FÜNYEYLE PATLATILAN ÇANTADAN KADIN...

BURDUR'DA CADDE ÜZERİNE BIRAKILAN VE BOMBA İMHA EKİPLERİNCE FÜNYEYLE PATLATILAN ÇANTADAN KADIN KIYAFETLERİ ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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