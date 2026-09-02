Dolar 48,2670 -0,01%
Euro 56,0343 +0,17%
Bist 14.072,17 -1,10%
Altın Gram 6.875,95 +0,78%
EUR/USD 1,1600 +0,06%
Brent Petrol 93,82 -0,88%
--°

Ankara'da Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yan yol manevrası kazaya yol açtı: 1 yaralı

Altındağ Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda sabaha karşı yan yola manevra yapan otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kadın hafif yaralandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:01

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 17:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ankara'da Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yan yol manevrası kazaya yol açtı: 1 yaralı

Ankara'da Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yan yol manevrası kazaya yol açtı: 1 yaralı

Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda sabaha karşı saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazada, yan yola girmek için manevra yapan bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil apartman korkuluklarının üzerine çıkıp yan döndü; araçta bulunan bir kadın yolcu hafif şekilde yaralandı ve sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

olayın gelişimi:

Ekiplerin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Bölgeye gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kurtarma ve güvenlik çalışmalarını yürüttü. Kazada maddi hasar meydana gelirken, yaralanan kişinin durumunun hafif olduğu ve ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı aktarıldı. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alıp trafik akışını sağladı.

tanık ifadeleri ve soruşturma:

Olayı gören Aysim Özel, 'Gece fren sesleri duyduk. Patlama sesine benzer sesler geldi ardından. Demir korkulukların üzerine çıkmış ve yan dönmüş bir araç gördük. Can kaybı olmamış ama çok korktuk. İki otomobil önden çarpışmış. Kadınlar ‘yardım edin’ diye bağırıyordu. Sanırım sürücüler hız sınırına uyulmamış ve trafik ışıklarını fark etmemiş. Yaralılardan birine boyunluk takmışlardı ve ambulansa götürüyorlardı. Kazaya karışan araçların birinde bir erkek, diğerinde ise iki kadın varmış' dedi. Olayla ilgili trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve çarpışmanın nedenleri inceleniyor.

ANKARA’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN VİRAJI DÖNMEK İÇİN MANEVRA YAPTIĞI OTOMOBİLİN, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLLE...

ANKARA’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN VİRAJI DÖNMEK İÇİN MANEVRA YAPTIĞI OTOMOBİLİN, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLLE ÇARPIŞMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN KAZADA BİR KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman-Çelikhan yolunda takla atan otomobil: iki sürücü hastaneye kaldırıldı
images

İskenderun’dan son kareler: Tuğberk İmamoğlu'nun limandan çıkışı güvenlik kamera...
images

Husumet kavgası tırla sonuçlandı: iki araç arasında kalan kişi ağır yaralandı
images

Yeni Çimşit'te çıkan ahır yangını 13 hayvanın telef olmasına neden oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adıyaman-Çelikhan yolunda takla atan otomobil: iki sürücü hastaneye kaldırıldı

Dev bül 20 santimetre büyüklüğünde çıktı: akciğer ameliyatla kurtarıldı

İskenderun’dan son kareler: Tuğberk İmamoğlu'nun limandan çıkışı güvenlik kamerasında

Köy yolları modernleşiyor: Ağaçören Camili yolu asfalta kavuştu

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı