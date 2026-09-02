Ankara'da Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yan yol manevrası kazaya yol açtı: 1 yaralı

Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda sabaha karşı saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazada, yan yola girmek için manevra yapan bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil apartman korkuluklarının üzerine çıkıp yan döndü; araçta bulunan bir kadın yolcu hafif şekilde yaralandı ve sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

olayın gelişimi:

Ekiplerin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Bölgeye gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kurtarma ve güvenlik çalışmalarını yürüttü. Kazada maddi hasar meydana gelirken, yaralanan kişinin durumunun hafif olduğu ve ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı aktarıldı. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alıp trafik akışını sağladı.

tanık ifadeleri ve soruşturma:

Olayı gören Aysim Özel, 'Gece fren sesleri duyduk. Patlama sesine benzer sesler geldi ardından. Demir korkulukların üzerine çıkmış ve yan dönmüş bir araç gördük. Can kaybı olmamış ama çok korktuk. İki otomobil önden çarpışmış. Kadınlar ‘yardım edin’ diye bağırıyordu. Sanırım sürücüler hız sınırına uyulmamış ve trafik ışıklarını fark etmemiş. Yaralılardan birine boyunluk takmışlardı ve ambulansa götürüyorlardı. Kazaya karışan araçların birinde bir erkek, diğerinde ise iki kadın varmış' dedi. Olayla ilgili trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve çarpışmanın nedenleri inceleniyor.

ANKARA’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN VİRAJI DÖNMEK İÇİN MANEVRA YAPTIĞI OTOMOBİLİN, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLLE ÇARPIŞMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN KAZADA BİR KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.