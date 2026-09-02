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İskenderun’dan son kareler: Tuğberk İmamoğlu'nun limandan çıkışı güvenlik kamerasında

Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan römorkör eşliğinde ayrılışı güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İskenderun’dan son kareler: Tuğberk İmamoğlu'nun limandan çıkışı güvenlik kamerasında

İskenderun’dan son kareler: Tuğberk İmamoğlu'nun limandan çıkışı güvenlik kamerasında

27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılan kuru yük gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun limandan çıkış anları, liman güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı. Kayıtta, rulo sac taşıyan geminin İSDEMİR sahasından demir aldığı ve bir römorkör eşliğinde açık denize doğru yol aldığı görülüyor.

görüntüdeki ayrıntılar:

Kayıtta geminin iskelelerden sessizce ayrılışı, römorkörün yakın eskortu ve liman kanallarından çıkış anları net biçimde izlenebiliyor. Görüntülerde geminin güvertesindeki yük profilinin ve manevra sürecinin kameraya yansıması, hareketin dakikalarını belgeleyerek olayın zaman çizelgesine katkı sağlıyor.

çarpışma ve batma:

Basın kayıtlarına göre, söz konusu gemi daha sonra Marmara Denizi Silivri açıklarında motor yağı yüklü ALSU ile gece saatlerinde çarpıştı ve Tuğberk İmamoğlu battı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, kaza sürecinin zamanlamasını ve geminin limandan ayrılışını belgeleyen önemli bir kaynak niteliğinde.

Marmara Denizi’nde batan geminin İskenderun’dan çıkış anı kamerada

Marmara Denizi’nde batan geminin İskenderun’dan çıkış anı kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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