Borsa İstanbul'da BIST 100 12 binin altına geriledi

seans özeti:

Borsa İstanbul’da satış baskısı devam etti. Güne yüzde 0,68 düşüşle 12.206,89 puandan başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde yönünü aşağı çevirerek önemli kayıplar kaydetti.

seans başı ve hareket:

Açılışta gözlenen sınırlı düşüşün ardından negatif seans hâkim oldu; endeks kısa sürede daha derin bir geri çekilme yaşadı ve gün içinde dalgalı bir seyir izlendi.

kapanış öncesi seviyeler:

Günün ilerleyen saatlerinde BIST 100, yüzde 2,63 düşüşle 12 bin puanın altına geriledi. Kapanış öncesi ölçümlere göre endeks, yüzde 2,80 değer kaybıyla 11.946,07 puan seviyesine kadar indi.

Yatırımcılar açısından seans boyunca görülen satış baskısı endeksin psikolojik 12.000 desteğinin kırılmasıyla sonuçlandı; günlük hareketler yatırım kararları ve kısa vadeli portföy dengeleri üzerinde etkili olabilir.

BORSA İSTANBUL'DA SATIŞ BASKISI DEVAM EDERKEN, BIST 100 ENDEKSİ YÜZDE 2,63 DÜŞEREK 12 BİN PUANIN ALTINA GERİLEDİ.