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Boş su havuzunda kalan av köpeği vatandaşın dikkatiyle kurtarıldı

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde günlerce susuz havuzda mahsur kalan av köpeği, vatandaşın ihbarı ve itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Boş su havuzunda kalan av köpeği vatandaşın dikkatiyle kurtarıldı

Olayın fark edilmesi:

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde günlerce boş bir su havuzunda mahsur kalan bir av köpeği, bölgeden geçen bir vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı. Süleyman Duman, havuzdan gelen havlama ve inleme seslerini duyarak durumu kontrol etti ve hayvanın kendi başına çıkamayacağı derinlikte, susuz bir havuzda olduğunu tespit etti.

İtfaiyenin müdahalesi ve sonrası:

Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye hızla sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan Şubesi ekipleri, titiz bir çalışma yürüttü ve köpeği bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkardı. Yapılan ilk kontrollerde hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kurtarılan köpek, gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanına yeniden bırakıldı. Çevre sakinleri, durumu fark edip haber veren Süleyman Duman ile hızlı müdahale için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

DENİZLİ&#039;NİN BULDAN İLÇESİNDE GÜNLERCE BOŞ SU HAVUZUNDA MAHSUR KALAN AV KÖPEĞİ, BİR VATANDAŞIN...

DENİZLİ'NİN BULDAN İLÇESİNDE GÜNLERCE BOŞ SU HAVUZUNDA MAHSUR KALAN AV KÖPEĞİ, BİR VATANDAŞIN DİKKATİ SAYESİNDE İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILARAK DOĞAYA SALINDI.DENİZLİ'NİN BULDAN İLÇESİNE BAĞLI TÜRLÜBEY MAHALLESİ'NDE GÜNLERCE BOŞ SU HAVUZUNDA MAHSUR KALAN AV KÖPEĞİ, DUYARLI BİR VATANDAŞIN DİKKATİ SAYESİNDE HAYATA TUTUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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