Boş tarlalar üzüme sergi oldu: Buldan'da Sultaniye kurutma mesaisi

Buldan'da hasat sonrası kurutma yoğunlaştı

Denizli'nin Buldan ilçesi merkez ve mahallelerinde, Sultaniye çekirdeksiz üzümlerin hasadının ardından kurutma çalışmaları başladı. Bu sezon yaş üzüm için alıcı bulunamaması üreticileri farklı bir değerlendirme yoluna yöneltti; asmalardan kesilen üzümler, bağlardaki boş alanlara ve hasadı tamamlanan buğday ile arpa tarlalarına serildi.

kurutma için ayrılan alanlar:

Üreticiler, bağ içindeki müsait yüzeylerin yanı sıra tarlalarda açtıkları alanlarda üzümleri güneş altında kurutuyor. Geçmiş yıllara göre kurutma işleminde belirgin bir artış olduğu, boş arazilerin ve tahıl tarlalarının bu amaçla etkin kullanıldığı bildirildi.

elde edilen kuru ürünün satışı ve alıcılar:

Kurutma işlemleri tamamlandıktan sonra elde edilen kuru üzümlerin satışa sunulması planlanıyor. Üreticiler, ürünlerini TARİŞ, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve tüccarlara satmayı hedefliyor. Bu yönelim, sezon içinde yaş üzüm pazarının daralmasına karşın üretimin değerlendirilmesine olanak sağlıyor.

Üreticiler kurutma alanlarını çeşitlendirerek gelirlerini korumaya çalışırken, uygulanan yöntemler ve alan kullanımı sezonun genel seyrine göre biçimleniyor. Bu uygulama, Buldan'daki Sultaniye üretiminin farklı bir safhasını öne çıkarıyor.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE SULTANİYE ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMLER, YAŞ ÜZÜMÜN BU SEZON ALICI BULAMAMASI NEDENİYLE KURUTULMAYA BAŞLANDI. ÜRETİCİLER, BAĞLARDAKİ BOŞ ALANLARIN YANI SIRA HASADI TAMAMLANAN BUĞDAY VE ARPA TARLALARINI DA ÜZÜM KURUTMAK İÇİN KULLANIRKEN, KURUTMA İŞLEMLERİNİN ÖNCEKİ YILLARA GÖRE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIĞI BELİRTİLDİ.